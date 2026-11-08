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Temizlik seferberliği sürüyor: Hatay'da sel mağdurlarına hızlı müdahale

Hatay Büyükşehir ekipleri yoğun yağış sonrası su baskınları ve zarar gören bölgelerde koordineli temizlik, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Temizlik seferberliği sürüyor: Hatay'da sel mağdurlarına hızlı müdahale

Hatay büyükşehir belediyesi müdahalesi:

Hatay genelinde son günlerde etkili olan kuvvetli yağışların ardından, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çalışma yürütüyor. HBB personeli ve sahada görevli uzman ekipler, su baskınlarından etkilenen alanlarda vatandaşların mağduriyetlerini gidermek ve yaşam alanlarını yeniden kullanılabilir hâle getirmek amacıyla aralıksız müdahale ediyor. Sahada bulunan iş makineleri ve uzman ekiplerin titiz çalışması, bölge halkının HBB desteğini her an hissetmesini sağlıyor; vatandaşlar, hizmetlerden duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Mehmet Öntürk'e teşekkürlerini iletti.

saha çalışmaları ve müdahale verileri:

HBB İtfaiye ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek Antakya, Defne, İskenderun, Dörtyol, Kırıkhan, Yayladağı, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Altınözü ve Erzin ilçelerinde meydana gelen olumsuzluklara müdahale etti. Yapılan müdahaleler arasında 106 mesken su baskını, 71 mesken su çekimi, 160 vatandaş kurtarma ve 28 araç kurtarma bulunuyor; toplamda 386 vakaya müdahale gerçekleştirildi. Bu rakamlar, ekiplerin kısa sürede geniş bir coğrafyada etkin bir müdahale yürüttüğünü gösteriyor.

altyapı çalışmaları ve ulaşım hatları:

HATSU ekipleri de sahada aktif görev yaparak olumsuzluklara karşı 265 personel ve 105 araç ve ekipman ile çalıştı. HBB yetkilileri, risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarını kapsayan bütüncül bir sistemle sürecin yönetildiğini vurgulayarak hızlı ve etkin müdahalelerin ciddi maddi hasarların önüne geçtiğini belirtti. Vatandaşlar, olası yeni olumsuzluklarda 112 Acil Çağrı Merkezi, ALO 153 Beyaz Masa ve HATSU 185 hatları üzerinden HBB ile iletişime geçebilecekleri bilgisine yönlendirildi.

Selin vurduğu bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Selin vurduğu bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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