tendürek geçidi'nde kar ulaşımı aksattı, ekipler yaklaşık 70 aracı kurtardı

tendürek geçidi'nde ulaşımda kısa süreli kapanma:

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı ve çok sayıda sürücü yolda mahsur kaldı.

karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 115. Erciş Şunesi Şefliği ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla bölgedeki müdahaleyi başlattı. Ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucu yol yeniden trafiğe açılabilecek duruma getirildi.

mahsur kalanların kurtarılması ve yetkili uyarısı:

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, yolda kalan 70'e yakın araçta bulunan vatandaşlar güvenli şekilde kurtarılarak yollarına devam etti. Yetkililer, bölgeden seyahat edecek sürücüleri ani hava değişimleri ve kar yağışına karşı tedbirli olmaları, araçlarında mutlaka kış ekipmanı bulundurmaları konusunda uyardı.

Van ile Ağrı arasında kritik güzergahlardan biri olan bu yolun kapatılması, bölgedeki ulaşımın hassasiyetini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, hava koşullarının seyri doğrultusunda benzer uygulamalar ve ilave önlemler alınabileceğini belirtti.

VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİ İLE AĞRI'NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KARAYOLUNDA BULUNAN TENDÜREK GEÇİDİ'NDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU.