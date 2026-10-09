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Teodor Kabakchiev orman etabında zirve yaptı

Kemer'de düzenlenen 17. Sea to Sky Enduro'da Orman Etabı'nı Bulgar Teodor Kabakchiev ilk sırada tamamladı; yarışa 36 ülkeden 370 sporcu katıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 18:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Teodor Kabakchiev orman etabında zirve yaptı

orman etabında sonuçlar:

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 17. Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ikinci gününde koşulan Orman Etabında finişe ilk ulaşan sporcu Bulgar Teodor Kabakchiev oldu. Etap, Ovacık'taki Meşe Çukuru'ndan saat 09.00'da verilen startla başladı ve Hard Enduro'nun dünyaca ünlü isimleri zorlu parkuru aşmak için mücadele verdi.

Yarış, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı olarak düzenlendi. Podiumun ikinci basamağını Güney Afrikalı James Moore alırken, üçüncülüğü Red Bull'un İngiliz sporcusu Mitch Brightmore elde etti. Organizasyona toplam 36 ülkeden 370 sporcu katıldı ve etap boyunca kıyasıya bir rekabet yaşandı.

organizasyon ve destekçiler:

Etap, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği ve Olympos Teleferik'in destekleriyle gerçekleştirildi. Ayrıca organizasyona Cazador co-sponsor olarak katkı sağladı.

dağ etabı için hazırlıklar:

Şampiyonluk mücadelesinin final ayağı olan Dağ Etabı yarın koşulacak. Çamyuva Plajı'ndan saat 09.00'da başlayacak etapta sporcular Kesmeboğazı'nı geçip ormanlık arazide ve zorlu kaya tırmanışlarında mücadele ettikten sonra Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine ulaşmaya çalışacak.

Organizasyon, yarın saat 12.30'da Tahtalı Dağı'nın zirvesinde düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak. Yarışın ikinci gününde elde edilen sonuçlar, podyum ve genel klasman dengelerini belirlemede belirleyici olacak.

ANTALYA’NIN KEMER İLÇESİNDE DÜZENLENEN 17. SEA TO SKY ENDURO MOTOSİKLET YARIŞI’NIN İKİNCİ GÜNÜNDE...

ANTALYA’NIN KEMER İLÇESİNDE DÜZENLENEN 17. SEA TO SKY ENDURO MOTOSİKLET YARIŞI’NIN İKİNCİ GÜNÜNDE KOŞULAN ORMAN ETABI’NI BULGAR SPORCU TEODOR KABAKCHİEV İLK SIRADA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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