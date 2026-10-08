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Tepebaşı'nda amca-yeğen silahlı olayında çocuk tutuklandı

Eskişehir Tepebaşı Karadere Mahallesi'nde 15 yaşındaki A.A.'nın silahla vurduğu amcası Muhammed Aslanoğlu hastanede yaşamını yitirdi; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tepebaşı'nda amca-yeğen silahlı olayında çocuk tutuklandı

Olayın gelişimi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi kırsal Karadere Mahallesi'nde, lise öğrencisi olduğu belirtilen yeğenin amcasını silahla yaralaması sonucu ağır yaralanan Muhammed Aslanoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yeri ve tarafların durumu:

Olayın yaşandığı yerde aile bağı bulunduğu, hayatını kaybeden kişinin amca, fail olduğu iddia edilen kişinin ise yeğen olduğu kaydedildi. Yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı ve burada vefat ettiği bildirildi.

Soruşturma ve adli işlem:

Olayla ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli A.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE AMCASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜREN 15 YAŞINDAKİ A.A., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE...

ESKİŞEHİR'DE AMCASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜREN 15 YAŞINDAKİ A.A., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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