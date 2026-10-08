Tepebaşı'nda amca-yeğen silahlı olayında çocuk tutuklandı

Olayın gelişimi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi kırsal Karadere Mahallesi'nde, lise öğrencisi olduğu belirtilen yeğenin amcasını silahla yaralaması sonucu ağır yaralanan Muhammed Aslanoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yeri ve tarafların durumu:

Olayın yaşandığı yerde aile bağı bulunduğu, hayatını kaybeden kişinin amca, fail olduğu iddia edilen kişinin ise yeğen olduğu kaydedildi. Yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı ve burada vefat ettiği bildirildi.

Soruşturma ve adli işlem:

Olayla ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli A.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR'DE AMCASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜREN 15 YAŞINDAKİ A.A., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.