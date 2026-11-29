kaza bilgileri

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Gündüz Ökçün Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar kısa sürede durumu yetkililere bildirirken, devrilen aracın görüntüsü ve aracın bulunduğu konum nedeniyle olay yerine ilk müdahale ekipleri çağrıldı.

müdahale ve ihbar:

Çevredekiler tarafından yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarı alan ekiplerin sevk edilmesiyle birlikte polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı ve kaza bölgesinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

soruşturma ve inceleme:

Kaza yerinde ilk tespitlerin yapılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışma yürüttüklerini açıkladı ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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