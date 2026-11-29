olayın kısa özeti:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Çavuş Sokak'ta bir ikamette kavga ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Adreste yapılan incelemede, torun H.E. ile anneanne R.Ç. arasında kavga çıktığı belirlendi.

adres ve müdahale:

İncelemede, R.Ç.'nin kafa bölgesinden yaralanarak hafif şekilde kanama oluştuğu tespit edildi. Olay sırasında H.E.'nin kendinden geçerek etrafa zarar verdiği ve anneannesine kafa attığı yönünde bilgiler elde edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Torun H.E., yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşuna sevk edilerek Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan R.Ç. ise hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekipleri adreste inceleme gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR’İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE İKAMETTE YARALI HALDE BULUNAN YAŞLI KADINA ÇIKAN KAVGADA, TORUNUN KAFA ATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ.