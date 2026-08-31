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Tepebaşı'nda satış için hazırlanan tarihi eserler jandarma tarafından ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri Tepebaşı'nda düzenlenen operasyonda 1 elmas, 1 bronz heykel ve 194 bronz sikke ele geçirerek şüpheliyi tutukladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tepebaşı'nda satış için hazırlanan tarihi eserler jandarma tarafından ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu Tepebaşı ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen materyalleri satışa hazırlayan bir şahsın müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında koordine ettikleri çalışmayla şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

ele geçirilen materyaller:

Şüphelinin aracında yapılan aramada, güvenlik güçlerince 1 bronz heykel, 194 bronz sikke ve 1 elmas tespit edildi. Ele geçirilen materyaller, ilk belirlemelere göre tarihi eser niteliği taşıyor ve koruma altına alındı.

soruşturma ve adli süreç:

Yürütülen soruşturma neticesinde yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı yürütmektedir.

ESKİŞEHİR’DE JANDARMA EKİPLERİ YAPTIKLARI OPERASYONDA BİR ŞAHSIN SATMAK İÇİN HAZIRLADIĞI 1 ELMAS...

ESKİŞEHİR’DE JANDARMA EKİPLERİ YAPTIKLARI OPERASYONDA BİR ŞAHSIN SATMAK İÇİN HAZIRLADIĞI 1 ELMAS, 1 HEYKEL VE 194 BRONZ SİKKEYİ ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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