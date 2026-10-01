Tepebaşı'nda silahlı olayda iki kişi adliyeye sevk edildi

Tepebaşı'nda silahlı olay

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, K.Ö. adlı şahsın S.E.'ye ateş ettiği ve S.E.'nin yaralandığı bildirildi. Olayın ardından saldırgan kaçtı, durumla ilgili ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye intikal etti.

şüphelinin yakalanması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar ve görgü bilgileri doğrultusunda yürüttükleri titiz çalışma sonucu zanlı K.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Polis soruşturması kapsamında, zanlıya yardım ettiği tespit edilen E.Ü. de gözaltına alındı.

adliyeye sevk ve sağlık kontrolleri

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Ö. ve E.Ü., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE SİLAHLA YARALAMA OLAYIYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ