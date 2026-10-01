Dolar 49,0292 +0,03%
Euro 55,4621 -0,15%
Bist 12.318,33 +3,11%
Altın Gram 6.617,10 +0,27%
EUR/USD 1,1291 -0,38%
Brent Petrol 100,14 +2,15%
--°

Tepebaşı'nda silahlı olayda iki kişi adliyeye sevk edildi

Tepebaşı'nda silahla yaralanma olayına karışan K.Ö. ve yardım ettiği E.Ü., polis ekiplerinin kısa süredeki çalışmasıyla yakalanıp adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:36

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 14:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Tepebaşı'nda silahlı olayda iki kişi adliyeye sevk edildi

Tepebaşı'nda silahlı olay

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, K.Ö. adlı şahsın S.E.'ye ateş ettiği ve S.E.'nin yaralandığı bildirildi. Olayın ardından saldırgan kaçtı, durumla ilgili ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye intikal etti.

şüphelinin yakalanması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar ve görgü bilgileri doğrultusunda yürüttükleri titiz çalışma sonucu zanlı K.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Polis soruşturması kapsamında, zanlıya yardım ettiği tespit edilen E.Ü. de gözaltına alındı.

adliyeye sevk ve sağlık kontrolleri

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Ö. ve E.Ü., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE SİLAHLA YARALAMA OLAYIYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ESKİŞEHİR'DE SİLAHLA YARALAMA OLAYIYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Osmaniye'de oyun sırasında 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
images

Cizre'de kamyonetin takla atmasıyla aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
images

Çaykara'da hatalı sollama sonucu beş kişi yaralandı
images

Acil serviste kontrollü müdahale: Batman’da parmağına sıkışan yüzük çıkarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kartepe muhtar ve azalarına sağlıklı yaşam eğitimiyle mahalleye sağlık bilinci

Hatice Öz Serik'te hızlandı: ATSO üyeye ulaşacak

Konya'da mesleğin rotası çiziliyor: NEÜ 4. uluslararası diş hekimliği kongresi kapılarını açtı

Çaykara'da hatalı sollama sonucu beş kişi yaralandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı