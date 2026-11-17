olayın gelişimi:
Dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Işıklar Mahallesi Gültuğrul Sokak'taki bir apartmanda yaşayan yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis nezaretinde itfaiye ekiplerince kapı açılarak eve girildi ve içeride 73 yaşındaki N. S. hareketsiz halde bulundu.
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, N. S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
soruşturma ve değerlendirme:
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ESKİŞEHİR’DE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
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