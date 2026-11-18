kaza meydana geldiği yer ve süreç:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Coştu Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 16 yaşındaki M.E.M.'nin kullandığı motosiklete, yol kenarında park halindeyken yola çıkış yapan bir otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı.

yaralının durumu ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı ve bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak polis ve trafik ekipleri tarafından olay yerinde ve kamera kayıtları üzerinde inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR’DE PARK HALİNDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 16 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.