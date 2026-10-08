Tepeköy ışıkları yakınında motor alevlendi, sürücü aracı güvenle durdurdu

Olayın gelişimi:

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Terzialan beldesinden Çan istikametine seyreden 17 ABK 604 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldi. Sürücü, Tepeköy ışıkları yakınlarına geldiğinde durumu fark ederek aracı güvenli şekilde yol kenarına çekti ve yetkililere haber verdi.

Edinilen bilgiye göre sürücünün hızlı müdahalesi trafik akışının aksamasını önledi ve olay yerine erişimi kolaylaştırdı.

itfaiye müdahalesi ve hasar:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Müdahale sırasında yangın araç içinde hızlı yayılarak hasara yol açtı.

Yangın sonucunda otomobilin ön kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

inceleme başlatıldı:

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmayı sürdürüyor.

ÇANAKKALE'NİN ÇAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMINDAN DUMANLAR YÜKSELEN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI.