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Tera Grubu'nun yeni rotası: Pusula ve Katılımevim'de yönetim değişti

Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin Tera Grubu'na devrinde mutabakat sağlandı; yönetim değişiklikleri yapıldı, resmi izinler bekleniyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tera Grubu'nun yeni rotası: Pusula ve Katılımevim'de yönetim değişti

Anlaşma sağlandı:

Sermaye piyasalarında son dönemin en büyük işlemlerinden biri olarak kayda geçen süreçte, Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının Tera Grubu bünyesine devrine ilişkin temel ticari ve finansal şartlarda mutabakata varıldı. Sürece dahil şirketler arasında İktisat Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim Tasarruf Finansman ile diğer Pusula Grubu finansal birimleri yer alıyor.

Atamalar:

Eş zamanlı olarak Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarı olduğu Katılımevimde yönetim yapısında önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan istifa ederken, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Ayrıca Tera Finansal Yatırımlar Holding Başkan Vekili Erkan Kilimci Pusula Finans Holding A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi oldu. Tezmen ve Kilimci aynı görevleri Katılımevim'de de üstlenecek.

Grup stratejisi ve beklentiler:

Tera Yatırım tarafından borsaya yapılan açıklamada, atamaların Pusula Grubu'nun yeni dönem kurumsal yapılanması için önemli bir adım olduğu vurgulandı. Açıklamada, planlanan devir işleminin Pusula Grubu şirketlerinin sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri ve tasarruf finansmanı alanlarındaki kurumsal kapasitesi ile Tera Grubu'nun sermaye piyasalarındaki tecrübesi ve finansal gücünü bir araya getirmeyi hedeflediği belirtildi: "Planlanan devir işlemi Pusula Grubu şirketlerinin ... ile Tera Grubu’nun sermaye piyasalarındaki tecrübesi, finansal gücü ve uzun vadeli büyüme vizyonunun bir araya getirilmesini hedeflemektedir."

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ise, grup bünyesine katılan kurumların Tera'nın tecrübesi ve disiplininden güç alarak başarılarını sürdüreceğini vurguladı ve güvenin en temel değerleri olduğunu ifade etti: "Bizim için en temel değer güvendir."

Onay süreçleri:

Tarafların vardığı mutabakat sonrası süreç, resmi izin ve onaylarla ilerleyecek. Katılımevim'in açıklamasında da belirtildiği üzere, devir işleminde Tera Grubu'nun büyüme vizyonu ile Pusula Grubu şirketlerinin kurumsal ve finansal gücünün birleşmesinin daha kapsamlı bir yapı oluşturması ve tüm paydaşlar açısından sürdürülebilir değer yaratması bekleniyor.

İşlemin tamamlanması, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olacak. Yapılan atamalar ise yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

SERMAYE PİYASALARINDA SON GÜNLERİN EN BÜYÜK İŞLEMİ OLAN PUSULA FİNANS HOLDİNG VE BAĞLI...

SERMAYE PİYASALARINDA SON GÜNLERİN EN BÜYÜK İŞLEMİ OLAN PUSULA FİNANS HOLDİNG VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ TERA GRUBU’NA DEVRİNDE ANLAŞMAYA VARILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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