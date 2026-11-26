Tercan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikat

Erzincan’ın Tercan ilçesindeki Tercan Devlet Hastanesi personeline yönelik yapılan yangın tatbikatında, olası bir yangın anında alınacak önlemler uygulamalı olarak gözden geçirildi. Tatbikatın temel amacı, hem çalışanların hem de hastaların güvenliğini sağlamak için prosedürlerin etkinliğini sınamaktı.

Tatbikatın amacı ve kapsamı:

Tatbikat kapsamında öncelikle alarm prosedürleri, iletişim kanalları ve görev dağılımları tekrarlandı. Eğitimde, yangın anında yapılması gereken adımların netleştirilmesine ve kritik sorumlulukların hangi kişilere ait olduğunun pekiştirilmesine önem verildi.

Uygulamalı müdahale ve tahliye süreci:

Çalışanlar, tahliye süreçleri, acil müdahale yöntemleri ve hasta nakli sırasında dikkat edilmesi gereken uygulamaları pratik olarak uyguladı. Tatbikat sırasında olası aksaklıklar tespit edilip not alındı; bundan sonraki eğitimlerde bu bulgular üzerinden iyileştirmeler planlanacak.

Hastane yönetimi, sağlık hizmetinin güvenli şekilde sürdürülmesi için eğitim ve tatbikatların süreceğini belirterek, tatbikata katılan personele teşekkür etti.

ERZİNCAN'IN TERCAN İLÇESİNDE, DEVLET HASTANESİ PERSONELİNE YÖNELİK YANGIN TATBİKATI DÜZENLENDİ