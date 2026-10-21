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Tercan'da 112 kursiyerle halk eğitimi kursları haziran sergisine hazırlanıyor

Tercan Halk Eğitim Merkezi'nde 5 Ekim 2026'da başlayan kurslarda 112 kursiyer, haziran sonuna kadar el işi, tekstil ve robotik eğitimleri alıyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tercan'da 112 kursiyerle halk eğitimi kursları haziran sergisine hazırlanıyor

Tercan Halk Eğitim Merkezi'nde kurslar sürüyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar, yoğun katılımla eğitimlerini sürdürüyor. Tercan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş tarafından verilen bilgiye göre, kurslar 5 Ekim 2026 tarihinde başladı ve merkez bünyesindeki programlarda toplam 112 aktif kursiyer yer alıyor.

Kurs çeşitleri ve eğitim alanları:

Merkezde açılan programlar, hem geleneksel el sanatlarına hem de modern uygulamalara odaklanıyor. Eğitimler kapsamında yöresel bebek yapımı, kasnak sallayarak yapılan makine nakışları, ev tekstili ürünleri hazırlama ve mefruşat çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca doğal ve suni rattanla örgü yapımı, robot uygulamaları ve sanayi makinesinde Türk nakışları gibi alanlarda da kursiyerlere uygulamalı eğitimler veriliyor.

Eğitim mekanları ve yıl sonu sergisi:

Kurslar yalnızca Halk Eğitim Merkezi kurs binasında değil, aynı zamanda Mercan Ahmet Yesevi Ortaokulu ile Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarında da organize ediliyor. Güneş, kursiyerlerin eğitim sürecinde hazırladıkları ürünlerin yıl sonunda sergileneceğini ve serginin haziran ayının ilk haftasında açılmasının planlandığını belirtti.

Yerel düzeyde düzenlenen bu tür kursların, hem kültürel mirasın korunmasına hem de kursiyerlere ek gelir ve mesleki beceri kazandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Kursiyerlerin dönemi boyunca ürettikleri el işi ve tekstil ürünleri, sergiyle birlikte ilçe halkına sunularak hem görünürlük hem de satış imkânı elde edecek.

Yahya Güneş'in açıklamasına göre programlar, haziran ayı sonuna kadar devam edecek ve kursiyerlerin tamamlayacağı uygulamalı çalışmalar yıl sonu etkinliklerinde tanıtılacak. Merkez, bu tip eğitimlerle yerel becerileri desteklemeye devam ediyor.

ERZİNCAN&#039;IN TERCAN İLÇESİNDE HALK EĞİTİM MERKEZİ BÜNYESİNDE AÇILAN KURSLAR, 112 KURSİYERİN...

ERZİNCAN'IN TERCAN İLÇESİNDE HALK EĞİTİM MERKEZİ BÜNYESİNDE AÇILAN KURSLAR, 112 KURSİYERİN KATILIMIYLA DEVAM EDİYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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