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Tercan'da çatıda başlayan bunalım ekiplerin ikna çalışmasıyla son buldu

Tercan'da bir apartmanın çatısına çıkan ve bunalım yaşadığı belirtilen kişi, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların iknasıyla indirildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tercan'da çatıda başlayan bunalım ekiplerin ikna çalışmasıyla son buldu

Olayın gelişimi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde ilçe merkezinde meydana gelen olayda, bir apartmanın çatısına çıkan kişi çevredekiler tarafından fark edildi. Görgü tanımlarına göre, şahsın bir süredir işsiz olduğu ve yaşadığı bunalım nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiği bildirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine durum derhal yetkililere iletildi.

Müdahale ve ikna çalışması:

Bölgeye sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşlar, kişinin güvenli şekilde çatıdan indirilmesi için koordineli bir ikna çalışması yürüttü. Ekiplerin sabırlı yaklaşımı ve vatandaşların desteğiyle kısa süre içinde kişi çatından alındı.

Sağlık kontrolü ve soruşturma:

Çatıdan indirilen kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerince kontrol edildi ve ilk müdahalesi yapıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından gerekli incelemeler başlatıldı ve durumun ayrıntılarına ilişkin çalışmalar sürüyor.

TERCAN’DA ÇATIYA ÇIKAN KİŞİ, EKİPLERCE İKNA EDİLEREK İNDİRİLDİ

TERCAN’DA ÇATIYA ÇIKAN KİŞİ, EKİPLERCE İKNA EDİLEREK İNDİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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