Tercan'da gaziler onuruna anma ve kahvaltı düzenlendi

Tören detayları:

Erzincan'in Tercan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program, hükümet konağı bahçesindeki törende başladı. Programa Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Naciye Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Hatice Yalçın, gaziler, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı eşliğinde tören devam etti.

Gazilerle buluşma ve kahvaltı:

Çelenk sunma töreninin tamamlanmasının ardından etkinlikler, Mamahatun Kervansarayı'nda düzenlenen kahvaltı programıyla sürdü. Programda gazilerle bir araya gelinerek hem sohbet edildi hem de günün anlam ve önemi üzerinde duruldu. Düzenlenen kahvaltı, gazilerin fedakarlıkları ile toplumun minnettarlığının ifadesi olarak planlandı ve katılımcılar, bu özel günde gazilere saygılarını sundu.

Yerel yetkililer ve temsilciler, törende yapılan konuşmalarda gazilerin ülke savunmasındaki rolüne değindi ve anma programlarının, toplum hafızasında gazilere verilen değeri canlı tutmak açısından önem taşıdığını vurguladı. Etkinlik, saygı ve birlik mesajlarıyla sona erdi.

TERCAN’DA GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ