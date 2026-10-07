Terk edilmiş Kavurmacılar köyü Kazdağları eteklerinde yeniden canlandı

Edremit'in gözde kaçış noktası: Kavurmacılar köyü

Güre Kavurmacılar köyü, Kazdağları’nın eteklerinde yer alan ve yıllar önce boşalan yerleşimler arasında eski huzurunu arayanlar için yeniden keşfedilen bir rota haline geldi. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak, temiz hava almak ve Edremit Körfezi manzarası eşliğinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Köy, sabah yürüyüşlerinde kuş cıvıltıları ve rüzgârın hafif uğultusuyla karşılıyor ziyaretçilerini. Taş mimarisi ve tarihi dokusu, her sokakta yeni bir keşif fırsatı sunarken, bölgenin panoramik manzarası fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Doğa ve mimari çekicilikleri:

Kavurmacılar, Kazdağları’nın temiz havasını ve Edremit Körfezi manzarasını aynı anda sunan nadir yerlerden biri. Köydeki taş evlerin sayısının artması, bölgenin karakterini koruyarak turizme yönelmesini sağladı. Bu yapı stili, köyün tarihi atmosferini canlı tutarken ziyaretçilere farklı bir estetik deneyim yaşatıyor.

Yıllar önce boşalan yerleşimin yeniden canlanmasında doğa yürüyüşleri, sessiz zaman geçirmek isteyenlerin sayısı ve bölgeden gelen küçük yatırımcıların etkisi öne çıkıyor. Köyün hikâyesi ve çevresel dokusu, gelenlerin bölgeyi tercih etmesinde belirleyici oluyor.

Ziyaretçi deneyimleri ve altyapı gelişimi:

Ziyaretçiler köy hakkında olumlu izlenimlerini paylaşıyor. Kaan Tuna, "Kavurmacılara ara sıra geliyorum. Bugünde Burhaniye’den arkadaşlarla geldik. Güzel bir yer. Köyün hikayesi Sarıkız’a dayanıyor. Köy tamamen bitmişti. Anacak, son yıllarda taş evler çoğaldı. Bu çevreden ve Türkiye’nin değişik yerlerinden insanlar taş evler yaptı. Burada kafeler filan var. Ben herkesin burayı görmesini istiyorum. Cami inşaatıda ilerlemiş. Manzarası ve havası çok güzel" dedi.

Benzer şekilde Hamdi Mengi, "Kavurmacılar köyü Kazdağlarının eteğinde çok güze bir yer. Burhaniye’den geldik. Çok güzel taş evler var. Manzara da çok güzel. İnsanların burayı görmesini istiyorum" sözleriyle izlenimini aktardı. Kemal İşi ise, "Bende ilk defa geldim. Çok güzel manzaralı bir yer. Zamanı olan herkes buraya görsün. Ege’nin en güzel köyü diyebilirim" diye konuştu.

Bu artan ilgiyle birlikte köyde devam eden cami inşaatı gibi küçük ölçekli altyapı çalışmaları da tamamlanmaya yaklaşırken, bölge yaz aylarında yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Yerel işletmeler ve kafelerin sayısındaki artış, kavurmacıların yeniden hayat bulmasına katkı sağlıyor.

Kısacası, Güre Kavurmacılar köyü hem doğayla temas kurmak hem de tarihi taş dokunun sunduğu huzuru deneyimlemek isteyenler için Edremit çevresinde öne çıkan rotalardan biri olmaya devam ediyor.

KAVURMACILAR KÖYÜ