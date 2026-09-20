Terkos gölü pembe çiçeklerle tabloya dönüştü

Terkos gölü havadan görüntülendi

Arnavutköy ilçesinde yer alan Terkos Gölü, yüzeyini kaplayan pembe çiçeklerle geniş bir alanı renklendirdi. Havadan elde edilen görüntülerde gölün büyük bölümü pembeye bürünmüş şekilde kaydedildi.

Pembe örtü göl yüzeyini sardı:

Drone kamerasına yansıyan karelerde, pembe çiçeklerin su üzerinde yer yer göl yüzeyini tamamen kapladığı görüldü. Görüntülerde pembenin suyla oluşturduğu dokular ve gölün farklı bölümlerindeki yoğunluk değişimleri net biçimde izlenebiliyor.

Mühendislik eserleri manzarayı tamamladı:

Çekim sırasında İstanbul Havalimanı pistinden havalanan bir uçak, kontrol kulesi ve uzakta Yavuz Sultan Selim Köprüsü de aynı karede yer aldı. Bu kompozisyon, iki önemli mühendislik yapısının ile doğal güzelliğin bir arada görünmesini sağladı.

Terkos Gölü, İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olarak biliniyor; bu kez doğal renkleriyle dikkat çekti ve havadan kaydedilen görüntüler büyük ilgi topladı.

ARNAVUTKÖY’DE BULUNAN TERKOS GÖLÜ’NÜN YÜZEYİNİ KAPLAYAN PEMBE ÇİÇEKLER, GÖLÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.