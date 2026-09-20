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Terkos gölü pembe çiçeklerle tabloya dönüştü

Arnavutköy'deki Terkos Gölü pembe çiçeklerle kaplandı; drone görüntüleri İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de gösterdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:18

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Terkos gölü pembe çiçeklerle tabloya dönüştü

Terkos gölü havadan görüntülendi

Arnavutköy ilçesinde yer alan Terkos Gölü, yüzeyini kaplayan pembe çiçeklerle geniş bir alanı renklendirdi. Havadan elde edilen görüntülerde gölün büyük bölümü pembeye bürünmüş şekilde kaydedildi.

Pembe örtü göl yüzeyini sardı:

Drone kamerasına yansıyan karelerde, pembe çiçeklerin su üzerinde yer yer göl yüzeyini tamamen kapladığı görüldü. Görüntülerde pembenin suyla oluşturduğu dokular ve gölün farklı bölümlerindeki yoğunluk değişimleri net biçimde izlenebiliyor.

Mühendislik eserleri manzarayı tamamladı:

Çekim sırasında İstanbul Havalimanı pistinden havalanan bir uçak, kontrol kulesi ve uzakta Yavuz Sultan Selim Köprüsü de aynı karede yer aldı. Bu kompozisyon, iki önemli mühendislik yapısının ile doğal güzelliğin bir arada görünmesini sağladı.

Terkos Gölü, İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olarak biliniyor; bu kez doğal renkleriyle dikkat çekti ve havadan kaydedilen görüntüler büyük ilgi topladı.

ARNAVUTKÖY’DE BULUNAN TERKOS GÖLÜ’NÜN YÜZEYİNİ KAPLAYAN PEMBE ÇİÇEKLER, GÖLÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE...

ARNAVUTKÖY’DE BULUNAN TERKOS GÖLÜ’NÜN YÜZEYİNİ KAPLAYAN PEMBE ÇİÇEKLER, GÖLÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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