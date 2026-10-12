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termal dron sayesinde kaybolan kestane toplayıcısı bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kestane toplamak için ormana giden 50 yaşındaki C.G., 12 Ekim 2026'da termal dronla tespit edilip AFAD tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 23:29

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 23:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

termal dron sayesinde kaybolan kestane toplayıcısı bulundu

Ormanlık alanda kaybolan kişi termal dronla bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun mevkisinde kestane toplamak için ormanlık alana giden 50 yaşındaki C.G., 12 Ekim 2026 tarihinde kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle birlikte arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti ve geniş çaplı bir tarama başlatıldı. Ekipler, arazide koordineli olarak arama faaliyetlerini yürüttü.

Termal dronla tespit ve kurtarma:

Arama sırasında kullanılan termal dron ile C.G.'nin yeri tespit edildi. Tespit edilen konuma yönlendirilen ekipler kısa sürede vatandaşın yanına ulaştı ve AFAD ekiplerinin desteğiyle C.G. güvenli şekilde kurtarıldı.

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNE BAĞLI ORTABURUN MEVKİSİNDE KESTANE TOPLAMAK AMACIYLA ORMANLIK ALANA...

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNE BAĞLI ORTABURUN MEVKİSİNDE KESTANE TOPLAMAK AMACIYLA ORMANLIK ALANA GİDEN 50 YAŞINDAKİ C.G. KAYBOLDU. İHBAR ÜZERİNE BÖLGEDE BAŞLATILAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA AFAD EKİPLERİ, VATANDAŞI TERMAL DRON İLE YERİNİ TESPİT EDEREK KURTARDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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