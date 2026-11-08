Terme İstanbul'da memleket özlemini lezzetle buluşturdu

Terme'nin tanıtımı İstanbul'da:

Samsun’un Terme ilçesine ait yöresel lezzetler, kültürel değerler ve tarımsal ürünler, 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri kapsamında İstanbul’da ziyaretçilerle buluştu. Etkinlik, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlendi ve Terme Belediyesi kurduğu stantla yoğun ilgi çekti.

Standın öne çıkan lezzetleri:

Terme standında özellikle Terme pirinci ve fındığı ön plana çıkarıldı. Ziyaretçilere tereyağlı pirinç pilavı, keşkek ve Terme pidesi ikram edilerek ilçenin mutfak geleneği tanıtıldı. Standı gezenler aynı zamanda Terme’ye özgü ürünleri yakından görme ve tadım fırsatı buldu; etkinlik süresince standı ziyaret eden misafirlere günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Başkan Kul'dan buluşma ve teşekkür mesajı:

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, etkinlik boyunca standı ziyaret eden hemşehrileri ve misafirlerle bir araya geldi. Kul, memleket hasretini paylaşmak ve Terme’nin güzelliklerini tanıtmak amacıyla etkinlikte yer aldıklarını belirterek, "SAMKON’un öncülüğünde düzenlenen bu güzel organizasyonda Terme’mizden, Samsun’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelerek bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize, bürokratlarımıza ve misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Mesafeler uzak olsa da gönüllerimiz bir, memleket sevdamız ortak. Bu güzel organizasyona liderlik eden SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı’ya ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Organizasyona siyaset, bürokrasi ve ekonomi dünyasından çok sayıda isim katılırken, Terme standı hem somut ürünleri hem de kültürel mirasıyla ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldı. Etkinlik, gurbetteki hemşehrilerle buluşma ve ilçenin tanıtımını güçlendirme açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.

BAŞKAN ŞENOL KUL MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI