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terme'de gaziler günü anma töreni düzenlendi

Terme'de 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda anıldı; Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, şiirler okundu, protokol ve gaziler katıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

terme'de gaziler günü anma töreni düzenlendi

tören programı:

Samsun'un Terme ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı; ardında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından program, öğrencilere ayrılan bölümde devam etti. Öğrenciler, gaziler gününe ilişkin şiirler okuyarak törene duygusal bir katkı sağladı.

katılımcılar ve etkinlikler:

Programa, Terme Kaymakamı Can Atak, Garnizon Komutanı Per. Yzb. Tugay Bayırtarla ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul başta olmak üzere protokol üyeleri, gaziler ve aileleri, şehit yakınları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören boyunca katılımcılar, gazilerin hizmet ve fedakârlıklarının anıldığı çeşitli bölümlere tanıklık etti.

Etkinlik, saygı ve tören disiplinine uygun bir şekilde tamamlandı; katılımcılar anma programının anlamına vurgu yaparak töreni sonlandırdı.

TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, GAZİNİN ELİNİ ÖPTÜ. (İSMAİL CAN ÇAM/SAMSUN-İHA)

TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, GAZİNİN ELİNİ ÖPTÜ. (İSMAİL CAN ÇAM/SAMSUN-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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