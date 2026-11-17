Terme’nin geleceğini halkla birlikte inşa etme sözü:

Samsun Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede gündemde olan yeni meydan projesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarını Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyon Toplantısı'nda anlattı. Kul, projenin başlangıç amacının kentsel dönüşüm değil, ilçede yıllardır yaşanan sel ve taşkın sorunlarına çözüm üretmek olduğunu vurguladı.

Projenin ayrıntıları arasında ırmak yatağının genişletilmesi, köprülerin yeniden yapılması ve bazı kamu binalarının düzenlenmesi yer alıyor. Başkan Kul, ırmak yatağının genişliğinin 50 metreden 80 metreye çıkarılacağını, köprülerin yenileneceğini ve belediye, jandarma ile kaymakamlık binalarının yeni düzenleme için planlandığı şekilde boşaltıldığını bildirdi. Amaç, ilçeye kent meydanı, park ve yeni bir çarşı kazandırmak olarak açıklandı.

Yatırım büyüklüğü ve hak sahipleri süreci:

Başkan Kul, projenin yaklaşık 2 milyar liralık bir yatırım olarak öngörüldüğünü belirtti. Samsun Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleriyle görüşmeler için Terme’de kentsel dönüşüm irtibat bürosu açtı ancak proje detayları ve tekliflerin netleşmemesi nedeniyle bireysel görüşmeler henüz başlamadı. Kul, gerekli süreçler tamamlandıktan sonra hak sahipleriyle tek tek görüşüleceğini söyledi.

Ayrıca Kul, projenin destekçileri arasında Mehmet Muş ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olduğunu belirterek, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini ve vatandaşın istemediği bir işi zorla yapmayacaklarını vurguladı.

Çangallar iddialarına açıklık:

Kamuoyunda tartışılan Çangallar Mahallesi'ne taşınma iddialarına ilişkin Başkan Kul, hukuki sınırlara dair açıklama yaptı. Kentsel dönüşüm çalışması başlatılabilmesi için ilgili alanın 50 bin metrekare olması gerektiğini; ancak meydandaki dönüşüm alanının büyüklüğünün sadece 30 bin metrekare olduğunu belirtti. Bu nedenle proje alanına yasal sınırı tamamlamak amacıyla Büyükşehir'e ait Çangallar'daki 37 bin metrekarelik arsanın dahil edildiğini söyledi.

Kul, Çangallar’a kimsenin taşınmasının söz konusu olmadığını, yerinde kentsel dönüşümün hedeflendiğini vurguladı; Çangallar’ın sadece yasal sınıra ulaşmak için projeye dahil edildiğini ifade etti.

Vatandaş katılımı ve çağrı:

Başkan Kul, sürecin asıl muhataplarının Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme Belediyesi ve vatandaşlar olduğunu belirterek proje netleştiğinde tüm tarafların ortak karar vermesinin önemine işaret etti. Her türlü hassasiyetin dikkate alınacağını söyleyen Kul, soru işareti veya kaygısı olan vatandaşları bilgi almak üzere Terme Belediyesine davet etti.

Kul, Termeli hemşehrilerimizin gönlü ferah olsun. Terme’nin geleceğini belirleyecek, değişim ve gelişimin önünü açacak meydan projesini tüm paydaşların ve halkımızın görüş, öneri ve destekleriyle gerçekleştireceklerini ve vatandaşın bilgilendikten sonra projeye destek vereceğine inandığını kaydetti.

SAMSUN TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, İLÇEDE GÜNDEMDE OLAN YENİ MEYDAN PROJESİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON TOPLANTISI’NDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU. PROJENİN AMACI VE KAPSAMINA İLİŞKİN MERAK EDİLENLERİ PAYLAŞAN KUL, SÜRECİN VATANDAŞLARIN GÖRÜŞ, ÖNERİ VE DESTEĞİYLE ŞEKİLLENECEĞİNİ VURGULADI.