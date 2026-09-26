Terme'nin yükselen yıldızı Göknur Gülten WAKO'da altına uzandı

Göknur Gülten'in şampiyonluk yürüyüşü

İtalya'da düzenlenen WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonasında Samsun'un Terme ilçesinden çıkan sporcu Göknur Gülten genç bayanlar 70 kilo Full Contact kategorisinde birinciliğe ulaşarak dünya şampiyonu oldu.

Yarı final ve final maçları:

Turnuvada güçlü rakiplerle karşılaşan Gülten, yarı finalde Polonyalı rakibini yenerek finale çıktı. Finalde ise karşısına çıkan eski dünya şampiyonu Alman rakibini mağlup eden Gülten, müsabakayı kazanıp altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin turnuvadaki performansı:

Organizasyonda Türkiye genelinde önemli bir başarı sergiledi; milli takım toplam 42 madalya kazanarak turnuvada dikkat çekici bir sonuç aldı. Gülten'in zaferi, ülke adına kazanılan madalyalara katkı sağlarken bölgesel bir başarı hikâyesi olarak da öne çıktı.

Terme'den çıkan bir sporcunun uluslararası alanda elde ettiği bu derece, hem genç sporcular için motivasyon kaynağı hem de Türkiye kick boks camiası için moral unsuru oldu. Başarı, Gülten'in kariyerinde dönüm noktası olarak değerlendirilebilir ve gelecekteki turnuvalar için beklentileri yükseltiyor.

İTALYA’DA DÜZENLENEN WAKO DÜNYA KİCK BOKS ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATAN SAMSUNLU SPORCU GÖKNUR GÜLTEN, GENÇ BAYANLAR 70 KİLO FULL CONTACT KATEGORİSİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU.