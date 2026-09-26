Terör bölgesel sorun olmaktan çıkarılmalı: Efkan Ala'dan Türkiye Yüzyılı ve yeni anayasa vurgusu

Konya buluşmasında öncelik: bölgesel barış ve içeride reform:

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında düzenlenen AK Parti Konya İl Başkanlığı toplantısında partililerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan İl Başkanı Fatih Özgökçen, sahada vatandaşın sorunlarını merkeze alan bir yaklaşımı savunduklarını belirtti ve 31 ilçede yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

terörün bölgesel etkileri ve sınır ötesi yaklaşım:

Ala, konuşmasında terörle mücadelenin sadece ülke sınırları içinde ele alınamayacağını vurguladı. "Terör, Suriye’de olmasın, Irak’ta olmasın, Türkiye’de olmasın. Çünkü orada olursa o yangın Türkiye’yi etkilemesi kaçınılmaz." sözleriyle, bölgedeki sorunların doğrudan Türkiye'nin güvenliği ve toplumsal huzuru üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Bu yaklaşımın, yalnızca sınır güvenliği değil aynı zamanda komşularla gönül ve inanç bağlarını koruyarak ortak sorunların çözümüne dönük bir politika olduğunu söyledi. Ala, Türkiye'nin sınır ötesindeki kardeş toplulukların yaşadığı sorunların Türkiye'yi de negatif etkilediğini; bu nedenle bölgesel istikrarın sağlanmasının ülke çıkarlarına doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

yapısal reformlar ve yeni sivil anayasa hedefi:

Toplantıda ayrıca Türkiye Yüzyılı vizyonu ve ekonomik-kalkınma hedefleri ön plana çıktı. Efkan Ala, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokma hedefiyle yeni reform paketleri hazırladıklarını, bu çerçevede orta gelir tuzağından kalıcı biçimde çıkmayı amaçladıklarını anlattı.

Ala, reformların ve kazanımların kalıcı hale gelmesi için yeni bir anayasanın gerekliliğini de vurguladı. "Yeni sivil bir anayasaya ihtiyacımız var" diyen Ala, bunun hak ve özgürlükleri güvence altına alan, gençlerin ve beyin göçünün önünü açan, şeffaf ve hesap verebilen bir devlet yapısını tesis edeceğini söyledi.

Mevcut anayasanın 1980 darbesinin ruhunu taşıdığını, vesayetçi anlayışlara dayandığını ve millet iradesini tam hâkim kılacak bir metne ihtiyaç bulunduğunu belirten Ala, bu sürecin bütün siyasi partilerin ve sivil toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Çalışmaların mecliste, partiler arasında ve toplumla paylaşılacağını ekledi.

Konuşma boyunca Ala, sorunları sömürmeden çözme ilkesine vurgu yaptı; partinin sahada çözüm odaklı bir siyaset izlediğini, karşılaşılan sorunları masaya yatırıp kalıcı çözümler üreterek yoluna devam ettiğini aktardı. Toplantı, hem güvenlik hem de anayasa-reform ekseninde ilerleyen gündem maddelerini tartışmaya açan bir zemin oluşturdu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ EFKAN ALA, "TERÖR, SURİYE'DE OLMASIN, IRAK'TA OLMASIN, TÜRKİYE'DE OLMASIN. ÇÜNKÜ ORADA OLURSA O YANGIN TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMESİ KAÇINILMAZ. TÜRKİYE'YE SİRAYET ETMESE BİLE ORADA OLAN SORUNLAR BİZİM SORUNLARIMIZDIR" DEDİ.