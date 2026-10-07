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Terör örgütü bahanesiyle 435 bin lirayı altına çeviren şebeke tutuklandı

Mersin'de şehit annesini başkomiser kılığına girip 'bilgileriniz terör örgütüne karıştı' diyerek 435 bin lirayı altına çeviren beş şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Terör örgütü bahanesiyle 435 bin lirayı altına çeviren şebeke tutuklandı

Olayın gelişimi:

Olay, 30 Eylül Çarşamba günü Mersin'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehit annesi S.V. telefonla aranarak kendisini başkomiser olarak tanıtan bir şahıs tarafından bilgilendirildi. Şüpheli, S.V.'ye 'bilgileriniz terör örgütüne karıştı' iddiasında bulunarak yönlendirmede bulundu ve mağdurun bir banka hesabına 435 bin lira göndermesini sağladı. Parayı gönderen S.V. daha sonra dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, yapılan incelemede paranın gönderildiği hesabın Berkan Ö. (40) adına kayıtlı olduğunu tespit etti. Hesap sahibinin İstanbul'da ikamet ettiği belirlenince, Şişli Asayiş Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli bir çalışma başlattı.

gözaltı ve ifadeler:

İstanbul Gülbahar Mahallesi'nde yakalanan Berkan Ö. gözaltına alındı. İfadesinde, hesabına gelen parayı bir kuyumcuda altına çevirdiğini, altınları buluştuğu başka bir şüpheliye teslim ettiğini ve bu kişiyle yeniden görüşeceğini söyledi. Polis, altınları almak üzere Berkan Ö.'nün yanına gelen Abdulkadir Y. (28)'yi de yakaladı.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, yakalanan iki şüpheliyle buluşan iki kişinin daha olduğu belirlendi. Yürütülen çalışmalar sonucunda bu kişilerden birinin Mehmet Emin Y. (39) olduğu tespit edilerek Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde gözaltına alındı. Mehmet Emin Y., olay günü yanında bulunan kişinin Bülent K. (34) olduğunu söyleyince Bülent K. de Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

kamera kayıtları ve iz sürme:

Bülent K.'nin ilk ifadesinde, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiği, altınları teslim aldıktan sonra Konyalı Camii'nin şadırvanında tanımadığı bir kişiye verdiğini belirttiği kaydedildi. Bülent K.'nin ifadesine göre daha önce tanıdığı Berat K. tarafından aranmış ve altınları Mecidiyeköy'de yönlendirileceği iki kişiye teslim etmesi istenmişti.

Görüntüler tekrar incelenince altınları teslim alan kişilerin Muhammed C. ve Faruk A. olduğu tespit edildi. Polis, Faruk A.'nın bir otelde olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Şüphelilerin kuyumcuda altına çevirdiği parayı elden elden dolaştırdıkları ve buluştukları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

yargı süreci ve kayıtlar:

Emniyetteki işlemleri sonrası Berkan Ö., Abdulkadir Y., Mehmet Emin Y., Bülent K. ve Faruk A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan beş kişi, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Ayrıca şüphelilerden Berkan Ö.'nün bir, Abdulkadir Y. ve Bülent K.'nin ise emniyete işlenmiş üçer sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik kamerası analizleri sürüyor; ekipler, dolandırıcılık şebekesinin paravan hesap ve buluşma zincirini açığa çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şehit annesini &quot;terör örgütü&quot; yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar: 5 gözaltı

Şehit annesini "terör örgütü" yalanıyla 435 bin lira dolandırdılar: 5 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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