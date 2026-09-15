Terörle mücadelede yeni safha: annelerin ağlamayacağı bir ülke hedefleniyor

Sakarya'da 79. genişletilmiş il danışma meclisi yapıldı

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 79. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, partililerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan üyelerinin açıklanmasıyla başladı.

gül: teröre son vereceğiz:

Toplantıda konuşan Abdulhamit Gül, Türkiye’nin önündeki en önemli engellerden birinin terör olduğunu vurguladı. Gül, konuşmasında Cumhurbaşkanının kararlı liderliğine atıfta bulunarak, "50 yıllık terör belasına son vereceğiz" ifadesini kullandı ve hedeflerinin, terörün ülkeye yüklediği sosyal ve ekonomik maliyetleri tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Gül ayrıca, "Bugün Cumhurbaşkanımız New York’a gidiyor ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 'dünya 5’ten büyüktür' diyor" diyerek Türkiye’nin uluslararası gündemdeki duruşuna da işaret etti. Filistin başta olmak üzere dünya genelindeki mazlumların haklarının savunulmasının sürdürüleceğini belirten Gül, ülke içinde de herkesin her alanda daha güçlü olduğu bir Türkiye inşa etme kararlılığını yineledi.

Konuşmasında, devletin terörle mücadelede her türlü hazırlığı yaptığını söyleyen Gül, "Artık annelerin ağlamayacağı, terörün ülkemize her yönüyle maliyetine son vereceğimiz bir gündeme giriyoruz" dedi ve bu yöndeki adımlarda başarılı olacaklarını vurguladı.

alemdar: eser ve birlik vurgusu:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da konuşmasında birlik, hizmet ve eser anlayışını öne çıkardı. Alemdar, "Dün yoktuk bugün varız. Yarın olmayacağız. Dünya imtihan dünyası" sözleriyle insanlara eser bırurmaktan bahsetti ve Cumhurbaşkanının sıkça dile getirdiği "eşek ölür, kalır semeri; insan ölür, kalır eseri" anlayışına atıfta bulundu.

Alemdar, yerel hizmetlerin ve toplumla kurulan bağın önemine değinerek, parti mensuplarının sokağa çıktıklarında halkla selamlaşmayı, hasbihal etmeyi ve görev bilinciyle hareket etmeyi sürdürmelerini istedi. Ayrıca, "dünya 5’ten büyüktür" mesajının ancak birlikle ve liderin yanında durularak gerçekleşeceğine inandığını ifade etti.

Toplantı, bölgesel ve ulusal gündeme dair mesajların verilmesiyle sona erdi; katılımcılar, terörle mücadele ve yerel hizmet hedeflerinin altını çizen açıklamalarla toplantıdan ayrıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül: "50 yıllık terör belasına son vereceğiz"