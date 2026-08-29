Terörsüz Türkiye hamlesi Kütahya'nın sanayi vizyonunu genişletecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terörün tamamen gündem dışı kalmasının ülke çapında yeni bir kalkınma seferberliğinin önünü açacağını ifade etti. Kacır, bu süreçten Kütahya'nın da güçlü bir şekilde etkileneceğini ve kentin sanayi profilinin çeşitlendirilmesi için adımlar atılacağını söyledi.

Terörsüz Türkiye süreci:

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yeni bir aşamaya girdiğini belirterek, 'Bu süreç, yani terörün gündemimizden tümüyle çıkması, inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye’nin tüm şehirlerinde, tüm bölgelerinde yepyeni bir kalkınma seferberliğinin başlamasının önünü açacak' dedi. Bakan, bu kazanımın özellikle altyapı, üretim ve istihdam alanlarında yeni imkanlar yaratacağını vurguladı.

Kacır, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın tarih boyunca zorlu bir bölge olduğuna dikkat çekti ve farklı güçlerin bölgedeki hesaplarının bozulduğunu ifade etti. 'Hesapları boza boza bugünlere geldik' sözleriyle Suriye, Karabağ ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmelere Türkiye'nin müdahalesinin sonuçlarına işaret etti. Kacır, Suriye'nin parçalanmasına izin verilmediğini, Karabağ'daki işgalin sonlandırılmasında Azerbaycan'ın yanında olunduğunu ve Libya'da yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Ayrıca Bakan, denizlerdeki hakların korunmasına ilişkin olarak 'Mavi Vatan' vurgusu yaptı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik desteğin süreceğini belirtti. Kacır, ülkenin güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için iç cephe birlikteliğinin önemine dikkat çekti.

Kütahya'nın sanayi hedefleri:

Kütahya'nın mevcut sanayi altyapısı ve insan kaynağının, ülkenin kalkınma hedeflerinde kent için önemli fırsatlar sunduğunu söyleyen Kacır, kentin geleneksel gücü olan seramik sektörüne atıfta bulundu. Bakan, Türkiye'nin seramik sektöründe 2 milyar dolardan fazla üretim değeri ve 1,3 milyar dolardan fazla ihracata sahip olduğunu; seramik karo üretiminde Türkiye'nin Avrupa'nın üçüncü büyük ihracatçısı, seramik sağlık gereçlerinde ise Avrupa'nın en büyük ihracatçısı konumunda bulunduğunu aktardı.

Kacır, Kütahya'nın bu geleneksel sektörünü geliştirirken sanayi yapısını yeni alanlarla çeşitlendirmek istediklerini söyledi. Özellikle otomotiv, savunma ve havacılık sektörlerine vurgu yapan Bakan, 'Elbette bu sektörümüzü ve geleneksel diğer sektörlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz ama otomotiv ve savunma ve havacılık alanına inşallah Kütahya sanayini daha hızlı taşıyabilmek için de gayretlerimizi arttıracağız' ifadelerini kullandı.

Kentte yeni projelerin hayata geçirileceğini ve Kütahya'nın Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda öncü şehirlerden biri olmasının hedeflendiğini belirten Kacır, Kütahya'nın milli mücadele ve zafer tarihiyle de örnek bir şehir olduğunu hatırlattı. 'Bu güzel şehir, zaferin şehri her şeyin en iyisine, en güzeline layık' diyerek hemşerilerine destek sözü verdi.

Yerel kalkınma ve toplumsal katılım:

Bakan, kalkınma hamlelerinin kapsamını geniş tutacaklarını; bir yandan Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçeğe dönüştürmeye devam edeceklerini, diğer yandan Yerel Kalkınma Hamlesi ile ülke genelinde üretim ve girişimciliğin güçlendirileceğini söyledi. Kacır, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm bölgelerde 81 ilin kalkınma sürecine dahil edileceğini, kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri ile gençlere yönelik istihdam ve girişimcilik imkanlarının artırılacağını vurguladı.

Kacır, ayrıca AK Parti'ye katılan Tavşanlı ve Domaniç belediye başkanlarına 'hoş geldiniz' diyerek yerel birlikteliğin güçlendirilmesinin altını çizdi. 'İç cephemizi güçlendireceğiz. Hiç kimseye bu ülkenin üzerinde hesap yapma, oyun kurma fırsatı asla tanımayacağız' şeklinde konuştu.

Siyasi perspektif ve hedefler:

Konuşmasında yaklaşan siyasi süreçlere de değinen Kacır, Cumhur İttifakı'nın 2028 seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacağını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğini ifade etti. Kacır, sonraki yerel seçimlerde de belediyelerin yeniden Cumhur İttifakı'na kazandırılmasının hedeflendiğini belirterek birlik, beraberlik ve hizmet odaklı bir çalışma çağrısı yaptı.

Kapanışta Bakan, Kütahya'nın sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve insan kaynağıyla Türkiye'nin kalkınma hedeflerinde öncü şehirler arasında yer almasını sağlamaya yönelik projelerin peşi sıra hayata geçirileceğini belirtti. Konuşma, hem güvenlik alanındaki kazanımların hem de yerel sanayi dönüşümünün eş zamanlı yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

BAKAN KACIR, AK PARTİ KÜTAHYA GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI'NA KATILDI.