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Terörsüz Türkiye hedefi birlik ve kalkınmayı ön plana taşıyor

Terörsüz Türkiye süreci, milletin huzurunu ve kaynaklarını kalkınmaya yönlendirerek milli birliği güçlendirecek; şehit ve gazilere vefa sağlayacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Terörsüz Türkiye hedefi birlik ve kalkınmayı ön plana taşıyor

Abbas Gündüz'ün değerlendirmesi

Abbas Gündüz, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı olarak, Terörsüz Türkiye hedefinin milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendireceğini belirtti. Gündüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asrı aşkın yürüyüşünde huzur, birlik ve kalkınmanın öncelikli hedefler olduğuna dikkat çekti ve uzun yıllar ülkenin enerjisini, kaynaklarını ve insanlarını tüketen terörün ağır bir maliyet getirdiğini vurguladı.

devlet politikası ve liderliğin rolü:

Gündüz, Terörsüz Türkiye hedefinin bir devlet politikası, milli irade ve ortak gelecek iradesi olarak şekillendiğini ifade etti. Bu sürecin fikri ve siyasi temelinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ortak iradenin ve TBMM'deki tarihi mutabakatın belirleyici olduğunu söyledi. Liderliğin kararlılığı ve bölgesel barış vurgusunun, hedefin devlet-millet ortaklığıyla ilerlediğinin işareti olduğunu belirtti.

şehitler, gaziler ve gelecek nesiller:

Gündüz, gelinen noktanın silah bırakma, fesih kararları ve hukuki zemin arayışlarıyla şekillendiğini; bunun da şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkma anlamına geldiğini söyledi. Bu sürecin pazarlık değil, üniter devlet yapısını, milli birliği ve kardeşliği esas alan bir yaklaşım olduğunu vurguladı ve terörün toplum üzerindeki tahripkâr etkilerinin bertaraf edilmesinin önemine işaret etti.

Gündüz, hedefin sadece bugünkü kuşağın değil gelecek nesillerin de hakkı olduğunu belirterek, bu yolla kaynakların israfının önleneceğini, can kayıplarının azalacağını ve toplumsal gerilimin düşeceğini kaydetti. Sonuç olarak, Terörsüz Türkiye vizyonunun milli birliği pekiştireceği, ülkenin bölgesel ve küresel etkisini artıracağı ve kaynakları milletin refahına yönlendireceği değerlendirmesinde bulundu.

Bir terör gazi ve dernek başkanı olarak Gündüz, bu hedefe şeffaflık, kararlılık ve milletin ortak iradesiyle ulaşılmasının Türkiye'yi daha güçlü, müreffeh ve huzurlu kılacağını ifade etti.

TERÖR GAZİSİ, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, GAZİLERİ VE TERÖR MAĞDURLARI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI...

TERÖR GAZİSİ, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, GAZİLERİ VE TERÖR MAĞDURLARI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI ABBAS GÜNDÜZ, TÜRKİYE YÜZYILINDA TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN ÜLKEDE MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNUN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞINI SÖYLEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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