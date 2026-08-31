Terörsüz Türkiye hedefine ivmeyi memleket lehine çevirdik

Bakan Yumaklı Aydın teşkilatıyla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, incirde sürdürülebilir üretimin sağlanması, kalite ve verimin artırılması ile ihracatta yaşanan sorunların aşılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Aydın’a geldi. Bakan, AK Parti Aydın İl Başkanlığı binası önünde partililerce çiçeklerle karşılandı ve teşkilatla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda AK Parti’nin hizmet siyaseti ve "gönüllere dokunma" vurgusu öne çıktı; Yumaklı, parti döneminin yarattığı altyapı ve yatırımların bugün ulaşılmak istenen hedeflerde belirleyici olduğunu söyledi.

terörsüz Türkiye hedefinde askeri ve siyasi başarıların rolü:

Yumaklı, "Terörsüz Türkiye süreci ülkenin 25 yıllık inşa, ihya ve hizmet odaklı siyasetleriyle bugüne kadar gelmiştir" diyerek, 40 yıl süren kayıpların ardından gelinen aşamanın kolay kazanılmadığını belirtti. "Bu noktaya tutunup gelinmesinde... feda-i can eden şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları ise bugün bu sonuçları getirmiştir" ifadesini kullandı.

Bakan, bu başarının yalnızca askeri bir kazanım olmadığını, etnik ayrımcılıkla mücadele, kardeşliğin güçlendirilmesi ve ülke genelinde ayrım gözetilmeksizin yapılan yatırımların da sürecin bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca milli savunmadaki ilerlemenin kritik olduğunu ve "ne zaman ki savunma sanayinde o başarı geldi, ondan sonra biz ivmeyi ve ibreyi memleketimizin, milletimizin lehine çevirmiş olduk" sözünü yineledi ve bunun kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ifade etti.

siyasi uzlaşı, kanun ve gelecek vizyonu:

Bakan Yumaklı, sürece katkı veren siyasi aktörleri de anarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis çatısı altındaki diğer partilerin rolüne dikkat çekti. "Sürece katkı veren Gazi Meclisimizdeki siyasi partilerimiz... ellerini taşın altına koydular" değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, kanunun 467 oyla geçmiş olmasının geniş bir Türkiye mutabakatını gösterdiğini ve artık bu yaklaşımın "devlet politikası" haline geldiğini söyledi. Buna bağlı olarak "Türkiye Yüzyılı" inşasında Terörsüz Türkiye hedefinin, adımların daha hızlı ve daha kararlı atılacağı bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

yükümüz şimdi daha ağır:

Bakan, AK Parti’nin hedeflerinden biri olarak Türkiye’yi uluslararası arenada etkin ve güçlü konuma getirmeyi işaret etti. "Demokrasimiz şüphesiz ki çok güçlenecek" diyen Yumaklı, ülkenin bölgesel ve küresel prestijinin artacağını kaydetti. Asya’dan Avrupa’ya, Filistin’e, Myanmar’a uzanan dayanışma örneklerine işaret ederek bunun tek koşulunun "Türkiye’de bir, iri ve diri olmak" olduğunu ifade etti.

Son olarak Yumaklı, "Yükümüz şimdi daha ağır" sözleriyle daha büyük, uzun adımlar atılması gerektiğini vurguladı ve günün değil, geleceğin inşa edildiği bir anlayışla tüm bakanlıkların bu vizyon doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

İbrahim Yumaklı konuşmasında hem güvenlik hem de kalkınma unsurlarının birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekti ve sürdürülebilir üretim ile hizmet siyaseti vurgusunu tekrar etti.

AYDIN'DA AK PARTİ AYDIN TEŞKİLATI İLE BİR ARAYA GELEN TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE DİKKAT ÇEKEREK "BİZ İVMEYİ VE İBREYİ MEMLEKETİMİZİN, MİLLETİMİZİN LEHİNE ÇEVİRMİŞ OLDUK" DEDİ.