Terörsüz Türkiye modelinin dünya üniversitelerinde okutulacağı iddiası

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirdi. Kurtulmuş, bu yaklaşımın Türkiye için tarihi bir adım olduğunu ve "Terörsüz Türkiye meselesi milli bir proje olarak bundan sonra dünyanın birçok fakültesinde ders olarak okutulacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Modelin niteliği:

Kurtulmuş, bu yaklaşımı "Türkiye modeli" olarak nitelendirdi ve modelin "tamamıyla milli" olduğunu vurguladı. Konuşmasında devlet aklı ile millet vicdanının birleştiği bir yapıdan söz eden Kurtulmuş, bazen devlet aklının ve millet vicdanının farklı yönlere bakabildiğini, ancak bu süreçte eş güdümlü bir ilerleme sağlandığını belirtti. Bu çerçevede, projenin hem siyasi hem de toplumsal mutabakat gerektirdiğinin altını çizdi.

Tarihi deneyimler ve yasal süreç:

Kurtulmuş, tarihe yönelik hatırlatmalarda bulunarak geçmişte de Türkiye'de terörün sona erdirilmesi için çeşitli girişimlerin olduğunu ifade etti: "Rahmetli Turgut Özal, Necmettin Erbakan bu meselenin halledilmesi ve terörün sona ermesi için nice girişimlerde bulundular. Aynı şekilde Demirel ve rahmetli Ecevit’in döneminde bile, çok kısa sürelerde de olsa bazı teşebbüslerde bulunuldu." Ancak o dönemlerde bazı unsurların süreci frenlediğini söyledi.

2013-2014 dönemine ilişkin değerlendirmesinde ise, o dönemde de çözüm noktasına gelinmişken bazı çevrelerin sürecin ilerlemesini engellediğini hatırlatarak, bugünkü sürecin farklı olduğunu vurguladı: "Bu sefer devletin iradesi, Cumhurbaşkanından başlayarak siyasi partiler ve devletin bütün kurumlarına eş güdümlü şekilde sirayet ederek buraya kadar gelmiştir. Bunun arkasındaki en büyük güç ise milletin iradesidir."

Yasa sürecine dair açıklamasında Kurtulmuş, metnin titizlikle hazırlandığını ve ülkenin birliğine, milli bütünlüğe en ufak bir tehdit teşkil edecek bir kelime dahi bulunmadığını söyledi. Komisyon raporunun ardından yasal çerçevenin oluşturulduğunu, "Komisyon raporu kapıyı araladı. Arkasından da bu sene 10 Ağustos tarihinde TBMM’de 467 milletvekilinin ‘evet’ oyuyla yasa kabul edildi" diye konuştu.

Kurtulmuş, bölgesel ve uluslararası boyuta dair değerlendirmesinde, dış aktörlerin vekalet savaşları ve terör örgütlerini kullanma stratejilerine karşı Türkiye'nin toparlayıcı bir rol üstleneceğini belirtti: "Türkiye olarak biz diyoruz; İsrail, ham hayaller peşine koşmasın. Biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız, yolumuza devam edeceğiz." Son olarak, Kurtulmuş bu projenin sonuç vereceğine inandığını ve "hiçbir salonda terör kelimesinin gündeme gelmeyeceğini" öngördüğünü ifade etti.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ