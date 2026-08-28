Terörsüz Türkiye: sahadaki kazanımları kalıcı güvenliğe dönüştürme kararlılığı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Komuta Kademesi ve bakan yardımcılarının katılımıyla düzenlenen rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada, terörle mücadelede sağlanan tarihi başarılardan hareketle sürdürülmekte olan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemini vurguladı. Güler, bu sürecin sahada elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hâle getirmeyi ve terörü ülkenin gündeminden tamamen çıkarmayı amaçladığını belirtti.

rütbe terfi töreninin mesajı:

Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları da katıldı. Bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri teslim edildi ve Güler, yeni rütbelerin hem birer onur nişanesi hem de artan sorumluluk anlamına geldiğine dikkat çekti. Konuşmasında 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümüne atıf yaparak, tarihi zaferlerin hafızada korunmasının toplumların geleceğe güvenle ilerlemesi açısından önemine işaret etti.

terörsüz Türkiye sürecinin kapsamı:

Bakan Güler, terörle mücadelede ulaşılan seviyenin, yaklaşık 40 yıldır yürütülen çok boyutlu faaliyetler ve son yıllarda sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin, bu kazanımları kalıcı hale getirmeyi, terörün yeniden ortaya çıkmasını engellemeyi ve ülke gündeminden tamamen çıkarmayı hedeflediğini ifade etti. Sürecin şehirlerin kalkınmasına, vatandaşların refahının artmasına ve kaynak kullanımının verimliliğine katkı sağlayacağını belirterek, iç huzurun sağlanmasının uluslararası alanda Türkiye'nin etkinliğini daha da artıracağına dikkat çekti.

Bu doğrultuda Meclis tarafından kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir eşik aşıldığını kaydeden Güler, kanun kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısını gerçekleştirip sürece dair esasları belirlediğini ve kurumlar arası koordinasyonun sağlandığını vurguladı.

bölgesel gelişmeler ve SDG-YPG'nin feshi:

Güler, bölgesel gelişmeleri de sürecin başarısı açısından değerlendirdiklerini belirtti. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG'nin sözde özerk yapısını feshettiği ve unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunun tamamlandığı yönündeki açıklamaların, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin güçlenmesi ile Terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel boyutu açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

uluslararası rol, diplomasi ve insan kaynağı gerekliliği:

Bakan Güler, Türkiye'nin çok yönlü dış politika ve etkin diplomasisi sayesinde uluslararası güvenlik mimarisinde belirleyici roller üstlendiğini; NATO Zirvesi başta olmak üzere çeşitli uluslararası zirvelerle savunma sanayi organizasyonlarına ev sahipliği yapmanın ülkeye duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenliğe katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Konuşmasını, ordunun sürdürülebilir başarısı için nitelikli insan kaynağı ve teknolojik kapasitenin sürekli geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak sürdüren Güler, her kademedeki personelin bilgi ve tecrübesini artırmasının, stratejik öngörü ve analiz yeteneğinin güçlendirilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti. Bakanlık, Genelkurmay ve kuvvet karargâhlarının planlama, analiz ve karar destek faaliyetlerinin bu süreçte hayati önem taşıdığına işaret etti ve terfi eden personele görevlerinde başarılar diledi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, BERABERİNDEKİ TSK KOMUTA KADEMESİ VE BAKAN YARDIMCILARININ KATILIMIYLA RÜTBE TERFİ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.