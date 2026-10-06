Terörsüz Türkiye süreci hal esnafının ticaretine nefes aldırdı

MHP heyeti Diyarbakır sebze halinde esnafla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Gıda, Sebze ve Meyve Hali esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Ziyarette esnafın ortak vurgusu, Terörsüz Türkiye sürecinin ticarete olumlu yansıdığı ve il dışı sevkiyatlarda hareket kabiliyetinin arttığı yönünde oldu.

Esnafın değerlendirmeleri:

Toplantıda esnaf, daha önce ürünlerini yollar ve sevkiyat sırasında yaşanan baskılar nedeniyle sıkıntı çektiklerini ifade etti. Ziyarette aktarılanlara göre, artık kepenk kapatma gibi olayların görülmemesi ticarete doğrudan katkı sağlıyor; nakliye ve dağıtım süreçlerinde ise daha rahat ve güvenli hareket edildiği belirtiliyor. Esnaf, bu olumlu değişimi sık sık dile getirirken Terörsüz Türkiye sürecini başlatanlara teşekkür etti.

Özcoşkun, ziyaret sırasında esnaftan gelen talepleri dinledi, iş yerlerini tek tek gezdi ve sektörün sorunlarını yerinde not aldı. Görüşmeler esnasında esnafın, halkla ilişkilerde de iyileşme olduğunu söylediği kaydedildi.

Özcoşkun'un mesajları ve devam eden temaslar:

Özcoşkun, esnafla yaptığı görüşmelerde, "Esnaflarımızla istişarelerde bulunduk. Özellikle de Genel Başkanımıza çok selamlar var, saygılar var. Daha önceki süreçte esnaf diyor ki malzemelerimiz yoldayken, malzemelerimiz gelirken bize 'Kepenkleri kapatın' derlerdi. Ama şu an çok şükür öyle bir süreçteyiz ki hem satışlarımız çok iyi hem halkla ilişkilerimiz çok iyi. Biz Milliyetçi Hareket Partisini çok seviyoruz. Bu Terörsüz Türkiye sürecini başlatan baş mimar Devlet Bahçeli’ye çok teşekkür ediyorlar, selam söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Özcoşkun ayrıca, vatandaşların bazı endişeleri bulunduğunu aktardı ve halkın genel olarak Sürece güven duyduğunu belirtti. "Ben her ay bütün esnafı tekrar dolaşacağım" söylemiyle eskiye göre daha düzenli bir saha çalışması vadettiğini ifade etti.

Ziyaretin ardından Özcoşkun ve beraberindekiler, Sebze Hali Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı ile görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca dün de Diyarbakır’daki Toptancılar Sitesi esnafıyla bir araya gelen Özcoşkun, esnaf ziyaretlerini sürdüreceğini bildirdi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN VE BERABERİNDEKİ İL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, DİYARBAKIR GIDA, SEBZE VE MEYVE HALİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ.