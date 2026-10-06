Terörsüz Türkiye tartışılacak: tarih, siyaset ve ekonomi ekseninde panel

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından düzenlenen panel, 8 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, üniversitenin duyurusuna göre açık oturum formatında yapılacak.

panelin içeriği:

Panelde "Terörsüz Türkiye" süreci, tarihsel gelişim, siyaset alanındaki etkileri ve ekonomiye yansımaları açısından çok boyutlu olarak ele alınacak. Tartışmada, sürecin kısa ve orta vadede güvenlik politikalarına, yatırım iklimine ve bölgesel istikrara nasıl etki edebileceği değerlendirilecek.

konuşmacılar ve moderatör:

Oturumun moderatörlüğünü EBYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut üstlenecek. Konuşmacılar arasında terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu ile EBYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Gül yer alıyor. Katılımcılar, hem akademik perspektif hem de saha bilgisine dayanan değerlendirmeler dinleme fırsatı bulacak.

Panel, ilgili alanlarda çalışan araştırmacılar, öğrenciler ve kamuoyu için süreçle ilgili güncel bilgi ve analizlerin paylaşılmasına olanak tanıyacak. Katılımcılara konuşma ve soru-cevap bölümlerinde tartışmaya katkı sunma imkânı verilecek.

Not: Panelin tarih, saat ve konuşmacı bilgileri üniversite açıklamasına dayanmaktadır.

EBYÜ'DE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE TARİH-SİYASET-EKONOMİ" PANELİ DÜZENLENECEK