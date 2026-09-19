terörsüz Türkiye vurgusu samsun buluşmasında öne çıktı

terörsüz Türkiye vurgusu Samsun buluşmasında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Samsun'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında yaptığı konuşmada, ülkenin terörle mücadelede geldiği noktayı değerlendirdi. Program Canik'te gerçekleştirildi ve açılış konuşmasını AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse yaptı.

süreç ve hedefler:

Şen, kürsüde yapılan yasal düzenlemeye atıf yaparak bu dönemi kısaca 'Terörsüz Türkiye Kanunu' süreci olarak nitelendirdi. Konuşmasında, bu dönemin geri dönülemez olduğunu belirterek, "Bir Terörsüz Türkiye sürecine girdik. 2 yıldan fazladır Allah’a şükür hiç kimse ölmedi. Hiçbir yer bombalanmadı. Hiçbir yere bir kurşun sıkılmadı" ifadelerini kullandı.

Şen, hedeflerinin sadece terörü değil, "terör potansiyelinin dahi kalmadığı" bir Türkiye ve bölge tesis etmek olduğunu söyledi ve şiarı olarak "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge"yi öne çıkardı. Buna göre bölgedeki dış aktörlerin kimseyi kendi emelleri için kullanamayacağı bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.

muhalefet ve toplumsal tepki:

Konuşmada muhalefete de eleştiriler yöneltilerek bazı siyasilerin sürecin getirdiği huzurdan memnuniyetsizlik duyduğunu savundu. Şen, terör örgütlerinin belirttiği adımdan sonra geri dönüş çağrısı yapmanın ve örgütün beyanlarına rağmen şiddeti sürdürme çağrısında bulunmanın akıl dışı olduğunu ifade etti. Ayrıca "Hiçbir kan 2-3 senedir yere damlamadı" diyerek bu durumun önemli ve devam ettirilmesi gereken bir kazanım olduğunu vurguladı.

Program basın açıklaması ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

program katılımcıları:

Etkinliğe AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi ve Halil Uluay, Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MKYK üyeleri Fatih Sadullah Selman ve Selçuk Sümer ile AK Parti Samsun teşkilatından isimler katıldı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, AR-GE VE EĞİTİM BAŞKANI MUSTAFA ŞEN, TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDEN GERİ DÖNÜŞ OLAMAYACAĞINI BELİRTEREK, "BİR TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE GİRDİK. 2 YILDAN FAZLADIR ALLAH'A ŞÜKÜR HİÇ KİMSE ÖLMEDİ. HİÇBİR YER BOMBALANMADI. HİÇBİR YERE BİR KURŞUN SIKILMADI" DEDİ.