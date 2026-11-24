Bahçeli'nin 'terörsüz Türkiye' vurgusu:

Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında yaptığı konuşmada ulusal gündemin merkezine "terörsüz Türkiye" ifadesini koydu. Konuşmasında bu hedefi iki ayrı eşik halinde açıkladı ve her iki eşik için de önceliklerin altını çizdi.

ilk eşik: millî birlik ve güvenlik:

Bahçeli sözlerinde, terörsüz Türkiye’nin ilk eşiği olarak "ilk cepheyi tahkim etmek, millî birlik ve beraberliğimizi tesis etmek ve gelecek yüzyılı emin adımlarla inşa etmek" gerektiğini belirtti. Bu tanımlama, güvenlik ve toplumsal dayanışmanın eş zamanlı ele alınmasını vurguluyor.

ikinci eşik: terörsüz bölge:

Konuşmanın ikinci kısmında ise Bahçeli, terörsüz Türkiye’nin ikinci eşiğini açıkça "terörsüz bölge" olarak tanımladı. Bu ifade, ilk eşiğin sağlanmasının ardından bölgesel düzeyde istikrar ve güvencenin hedefleneceğine işaret ediyor.

Genel değerlendirmede, MHP lideri partisinin grup toplantısında dile getirdiği bu iki eşikle, hem iç güvenlik hem de bölgesel istikrar hedeflerinin ardışık ve birbirini tamamlayıcı adımlar olarak görülmesini istediği anlaşılıyor.

MHP lideri Bahçeli: "Terörsüz Türkiye'nin ilk eşiği, ilk cepheyi tahkim etmek, millî birlik ve beraberliğimizi tesis etmek ve gelecek yüzyılı emin adımlarla inşa etmektir. Terörsüz Türkiye'nin ikinci eşiği terörsüz bölgedir"