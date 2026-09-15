Terörsüz Türkiye yolunda yeni dönem: kanun ve bölgesel iş birliğiyle adım

Bakan Güler kaymakam adaylarıyla bir araya geldi

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 111’inci Dönem Kaymakamlık Kursu programında yaptığı konuşmada, ülkenin güvenlik ve toplumsal bütünlüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güler, yürürlüğe giren yasal düzenleme ve bölgesel savunma iş birliklerinin, Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

Mekke anlaşması ve Türkiye’nin bölgesel rolü:

Bakan Güler, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan devlet liderleri tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın, geliştirilmiş stratejik iş birliklerinin güncel bir örneği olduğunu belirtti. Güler, bu üç dost ülkenin kolektif caydırıcılığı esas alan iradesinin, köklü kardeşlik bağlarını ve karşılıklı güveni stratejik zeminde tahkim eden tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Güler, Türkiye'nin artık sadece yakın coğrafyayı izleyen bir ülke olmadığını; Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlayan önemli bir aktör haline geldiğini ifade etti. Ayrıca savunma sanayisinde ulaşılan seviyenin ve çok yönlü diplomatik ilişkilerin bu konumun güçlenmesine katkı sunduğunu aktardı.

Terörsüz Türkiye vizyonu ve iç güvenlik:

Bakan, Terörsüz Türkiye hedefinin ülke için stratejik önem taşıdığını, bu sürecin huzur, istihdam ve toplumsal bütünleşme sağlayacağını söyledi. İç cephedeki birlik, huzur ve istikrarın dışarıdaki gücün en sağlam dayanaklarından biri olduğunu belirten Güler, milli güvenliğin sağlanmasında sınır ötesi gelişmeler kadar iç cephenin tahkimine de önem verildiğini vurguladı.

Güler, terörle mücadelede Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı arasındaki etkin koordinasyon ve yüksek dayanışmanın önemine dikkat çekti. Elde edilen güvenlik kazanımlarının fedakârlıklar sonucu ortaya çıktığını ve bu kazanımların kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yürürlüğe giren kanun ve koordinasyon mekanizması:

Güler, Gazi Meclisi'nin büyük bir çoğunlukla kabul ettiği Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiğin daha aşıldığını ifade etti. Kanun kapsamında oluşturulan ve bakanlıkların da dahil olduğu Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına başladığını, kurulun yürüteceği faaliyetlerin esaslarının belirlendiğini aktardı.

Güler, güvenlik kazanımlarını kalıcı hâle getirmenin, milletin birlik ve beraberliğini güçlendirmenin ve terörü gündemden tamamen çıkarmanın yeni yasanın amaçları arasında olduğuna dikkat çekti. Şehit ve gazilere atıfta bulunarak, elde edilen başarıların arkasında Mehmetçik, jandarma, polis ve güvenlik korucularının fedakârlıklarının bulunduğunu hatırlattı.

Toplumsal boyut ve yerel yönetimlere düşen görevler:

Bakan, Terörsüz Türkiye vizyonunun sadece güvenlik değil, aynı zamanda toplumsal huzur, yerel kalkınma ve kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılması ile doğrudan ilgili olduğunu belirtti. Terörden uzun süre etkilenen bölgelerde göreve gelecek mülki idare amirlerinin, devlet ile vatandaş arasındaki bağı güçlendirerek kamu hizmetlerini en ücra noktaya kadar ulaştırmasının önemine vurgu yaptı. Bu çabaların, hedefin toplumsal zeminde kökleşmesine hayati katkılar sunacağını ifade etti.

Güler'in konuşması, yeni yasal çerçeve ve bölgesel savunma ortaklıklarının Türkiye'nin iç ve dış politika hedefleri arasındaki bütünlüğü güçlendirme yönündeki adımlarını gözler önüne serdi.

Bakan Güler: "Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır"