Terörsüz Türkiye'nin bölgesel etkileri belirginleşiyor, içeride adımlar hızlandırılmalı

CHP MYK toplantısı ve Sarı'nın açıklamaları:

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantı gündemine ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve MYK gündeminde hem parlamento hem de parti çalışmaları için yol haritalarının değerlendirildiğini aktardı.

bölgesel etkiler ve içeride hızlandırma:

Sarı, güvenlik ve siyaset eksenindeki gelişmeleri değerlendirirken "Terörsüz Türkiye’nin sadece Türkiye sınırları içinde değil, Suriye’de, Irak’ta ve bütün çevre ülkelerde olumlu sonuçlar vermeye başladığını görüyoruz. Bu süreci önemsiyoruz ama bu sürecin içeride de hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı, bu sorunun yalnızca devletin bekası ve güvenlik perspektifiyle ele alınmasının yeterli olmadığına vurgu yaparak, meselenin çok boyutlu olarak ele alınması gerektiğini belirtti. "Bizler bu meselenin kesin bir biçimde çözüme kavuşabilmesi için sadece devletin bekası ve güvenlik ekseninde görülmesinden öte, çok boyutlu bir biçimde kültürel boyutuyla, ekonomik boyutuyla, kalkınma boyutuyla ele alması ve zenginleşmesi gerektiğine de inanıyoruz" dedi.

Yeni Parti tartışmaları ve kamuoyuna çağrı:

Sarı, Yeni Parti ile olası iş birliği konusunda endişelerini paylaştı; süreçte gösterdikleri özeni karşı tarafta göremediklerini söyledi. Konuşmasında, "Özgür Özer diyor ki, ‘Ne iş birliği kardeşim? Butlan Sözcüsünün söylediği sözü gerçekle temas eden bir tarafı yok. Bizim butlanla seçilmemişle, atanmışla, yapılacak bir iş birliğimiz yok. Böyle bir iş birliğimiz de olmadı.’ Genel Başkan’ın kamuoyunun karşısına çıkıp, gerçekleri çarpıtıp, yalan söylediğine inanmak istemiyorum" sözlerini aktardı.

Yeni Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile iletişimde olduğunu belirten Sarı, "Özgür Özel, ya yalan söylüyor, ki ben yalan söylediğine inanmak istemiyorum, ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. O zaman da ortada büyük bir zafiyet var benim için. Dolayısıyla kimse kamuoyunu yanıltmasın, kimse kamuoyunu kandırmasın. Bu birlikte hareket etme duygusu önemlidir, değerlidir. Buna ihtiyaç duyacağız. Önümüzdeki günlerde bu bizim için çok daha büyük bir ihtiyaca dönüşebilir. Kimse bu zemine zarar vermesin" diyerek, taraflara kamuoyunu yanıltmama çağrısı yaptı.

Abant kampı ve belediye başkanlığı değerlendirmesi:

Sarı, "Yarın başlayacak ve 3 gün sürecek Abant kampının gündemine ilişkin de MYK’de istişare yaptıklarını" belirtti; söz konusu kampta hem parlamento hem de parti gündemine dair yol haritalarının ele alınacağını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili gelişmeler sorulduğunda ise Sarı, "Ben bu konuyla ilgili değerlendirme yapmak istemem. Belediye Başkanları bağımsız olarak da yoluna devam edebilir. Başka siyasal bozukluklar da çıkabilir. Bu konu onları ilgilendirir, onların vereceği bir karardır. Bu konuyla ilgili değerlendirme yapmak istemiyorum" diyerek değerlendirme yapmaktan kaçındığını açıkladı.

CHP Sözcüsü Sarı: "Terörsüz Türkiye'nin bütün çevre ülkelerde olumlu sonuçlar vermeye başladığını görüyoruz"