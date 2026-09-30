Ters şeritten gelip minibüs durağına park eden sürücü tepkilere yol açtı

Olayın özeti

Bilecik’in en işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde, 06 EMB 024 plakalı araç sürücüsünün trafikte tepkilere neden olan bir park hareketi kaydedildi. Sürücü, tek şeritli caddeye ters yönden girerek minibüslerin yolcu alıp bırakması için sarı çizgiyle ayrılmış bölüme araç park etti.

olayın yaşandığı yer ve araç bilgileri:

İhlal, yaygın olarak kullanılan Tevfikbey Caddesi'nde gerçekleşti. Tek şeritli yapısı nedeniyle cadde trafiği hassasiyet gerektiriyor; minibüslerin yanaşıp yolcu alıp bırakması için ayrılmış kısmın üzerine park edilmesi ulaşımı aksattı. Olayda adı geçen aracın plakası 06 EMB 024 olarak kayda geçti.

minibüsçülerin tepkisi ve talepleri:

Durağa yanaşamayan minibüs sürücüleri duruma tepki gösterdi ve benzer ihlallerin önüne geçilebilmesi için uyarı tabela asılmasını talep etti. Sürücüler, özellikle işlek cadde üzerinde böyle parkların hem yolcu güvenliğini hem de araç trafiğini olumsuz etkilediğini belirtti.

Yetkililere yapılacak bildirim ve gerekli uyarıların yerleştirilmesi, benzer olayların tekrarının önlenmesine katkı sağlayabilir. Olayla ilgili resmi bir açıklama ya da müdahale bilgisi kamuoyuna iletilmedi.

BİLECİK'TE HEM TERS ŞERİTTEN GELEN HEM DE MİNİBÜS DURAĞINA PARK EDEN SÜRÜCÜ TEPKİLERE NEDEN OLDU.