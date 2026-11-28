kaza anı ve gelişme:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde yaşanan olayda, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timi, plakasız ve sürücüsünde kask bulunmayan bir motosiklete durması için ikazda bulundu. İkazı dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı.

Motosiklet, çevreyolu köprüsünü geçtikten sonra aniden U dönüşü yaptı ve ters yönde ilerledi. Bu sırada R. Ö. yönetimindeki 07 EY 777 plakalı otomobile çarptı; motosiklet sürücüsü çarpmanın ardından yoluna devam etti.

zincirleme çarpışma ve görüntüler:

Ters yönde ilerleyen motosikleti karşısında gören M.Ö. idaresindeki 07 L 5858 plakalı otomobil çarpmamak için frene basınca, arkadan motosikleti takip eden yunus timi aracı aynı noktada otomobile çarptı. Kaza anı, yunus timinin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada yunus timinde görevli polis memuru H:K. yaralandı. Yaralı memura olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti; ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve idari işlem:

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, sürücü belgesi iptal edildi ve motosiklet trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

O ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.