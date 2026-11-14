Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Ters yöne giren sürücünün tehlikeli dönüşü araç kamerasında

Kayseri Melikgazi'de 38 AFY 802 plakalı araç ters yöne girip Hulusi Akar Bulvarı'na hatalı dönüş yaparak trafiği tehlikeye attı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:33

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 11:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ters yöne giren sürücünün tehlikeli dönüşü araç kamerasında

Ters yöne giren sürücünün tehlikeli hareketi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinden Hulusi Akar Bulvarı'na geçmeye çalışan 38 AFY 802 plakalı araç sürücüsünün ters yöne girerek yaptığı yanlış dönüş, aracın içi kamerasına yansıdı.

Kısa süreli ters yön ve ani manevra:

Sürücü bir süre ters yönde ilerledikten sonra alt geçide girmeye çalıştı. Bu sırada aniden diğer araçların önüne çıkarak tehlikeli bir manevra yaptı; çevredeki sürücüler kazadan kıl payı kurtuldu.

Görüntüler ve sürücünün tutumu:

O anlar araç içi kamerasına kaydedildi. Videoda, tehlikeye neden olan sürücünün, yaşananın ardından herhangi bir duraksama göstermeden hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE TERS YÖNE GİREREK YANLIŞ DÖNÜŞ YAPAN BİR SÜRÜCÜ TRAFİĞİ TEHLİKEYE...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE TERS YÖNE GİREREK YANLIŞ DÖNÜŞ YAPAN BİR SÜRÜCÜ TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı
images

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı
images

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı
images

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı