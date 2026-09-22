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Tescilli Posof elması Sorgun'da uyum sağladı, kan şekerini dengeleyebiliyor

Ardahan Posof'a özgü, yaklaşık 200 yıllık içi kırmızı elma Yozgat Sorgun'da emekli Dursun Doğan'ın bahçesinde meyve verdi; lezzeti ve kan şekerini dengelemesi dikkat çekti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Tescilli Posof elması Sorgun'da uyum sağladı, kan şekerini dengeleyebiliyor

Sorgun'da tescilli Posof elması bahçede meyve verdi:

Ardahan'ın Posof ilçesine özgü ve yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip, coğrafi işaret tescili bulunan 'içi kırmızı elma', Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hobi amaçlı bahçecilik yapan emekli Dursun Doğan'ın bahçesinde ürün verdi. Nevşehirli bir arkadaşının getirdiği fideyle tanışan ağaç, ilk yıl meyve vermeye başlaması ve ikinci yılında 23 adet ürünle verimini göstermesiyle dikkat çekti.

Bahçede hızla uyum sağladı:

Doğan, fidanın gövdesinin ince olduğunu ve Yozgat iklimine hızla adapte olduğunu anlattı. Fidanın ilk dikildiği senede meyve verdiğini, ikinci yılında ise 23 meyve aldığını söyledi. Bölge halkı bu türü daha önce görmediğini belirtirken, komşular ve tadım yapanlar meyvenin görsel farklılığı ve aroması karşısında şaşırdı.

Lezzet ve sağlık iddiası:

Meyvenin içinin kırmızı olması farklı bir aroma sunduğunu ortaya koyuyor; Doğan "İçi kırmızı, aroması çok farklı, elmadan çok daha farklı, lezzetli." diye konuştu. Haberde aktarılan bilgiye göre meyve, antosiyanin bakımından zengin ve antioksidan değerleri sayesinde kan şekerini dengeleyebiliyor. Doğan kendi deneyimini şu sözlerle aktardı: "Şeker hastasıyım. Nevşehirli bir arkadaşım şeker hastalığına iyi gelen elma fidesi getireceğini söyledi. Getirdi. Bahçeme diktim. Gövdesi çok ince. İlk diktiğim senede meyvesini verdi. İçi kırmızı, aroması çok farklı, elmadan çok daha farklı, lezzetli. Gerçekten kan şekerini dengede tutuyor. Benim çok hoşuma gitti. Böyle bir elma bizim bölgede daha önceden görmedim. İleriki dönemlerde bunu çoğaltmayı düşünüyorum. Yetiştirmeye başlayalı iki yıl oldu, bu ikinci yılı. İkinci defa mahsul aldım. Bu sene 23 tane elması vardı. Şekerimi düşürdüğünü hissettim, ölçüyorum çünkü. Bu elmayı yediğim zaman şekerimi düşürüyor."

Çevresindekiler meyvenin aromasını ve görünümünü beğendi; Doğan olgunlaşınca fidesini vereceğini ve ürünü çoğaltmayı planladığını söyledi. Komşuların talepleri doğrultusunda fidelerin paylaşımıyla bölgedeki yaygınlaşma potansiyeli bulunuyor ve hobi bahçeciliği kapsamında yerel bir ilgi oluştu.

KENTTE HOBİ AMAÇLI BAHÇECİLİK YAPAN EMEKLİ DURSUN DOĞAN&#039;IN YETİŞTİRDİĞİ ÖZEL MEYVE, HEM RENGİ VE...

KENTTE HOBİ AMAÇLI BAHÇECİLİK YAPAN EMEKLİ DURSUN DOĞAN'IN YETİŞTİRDİĞİ ÖZEL MEYVE, HEM RENGİ VE AROMASIYLA GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR HEM DE KAN ŞEKERİNİ DENGELEME ÖZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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