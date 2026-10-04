Teşekkürle veda eden başkan yeni döneme başarı diledi

görev süresi ve öncelikleri:

Çarşamba Ticaret Borsası'nda uzun yıllar görev yapan Kazım Yılmaz, 1991'de borsada göreve başladıktan sonra 2009 yılından itibaren üst üste dört dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süre içinde borsanın kurumsal yapısını güçlendirmeyi, üyelerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeyi ve bölgenin tarım ile ticaret hayatının gelişimine katkı sağlamayı önceliklendirdi.

Yılmaz, yönetim, meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte hareket ederek projeler ve düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını; bugünkü noktaya gelinmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

seçim sonrası açıklama:

Gerçekleştirilen seçimlerin ardından başkanlığı kaybeden Yılmaz, ortaya çıkan iradeye saygı duyduğunu ifade etti. Kendisine destek veren üyelere gönülden teşekkür ederek yeni yönetime başarı dileğinde bulundu ve Çarşamba Ticaret Borsası'nın üyelerin ortak menfaatleri ile ilçenin ekonomik gelişimi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğine inandığını vurguladı.

Yaklaşık 35 yıllık borsa hizmeti boyunca en büyük kazanımının Çarşamba'nın ticaret ve tarım hayatına katkı sağlamak olduğunu söyleyen Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası'nı yalnızca bir görev yeri değil hayatının önemli bir parçası olarak nitelendirdi ve güven, dostluk ile teveccüh gösteren tüm üyelere teşekkür etti.

Yılmaz, sözlerini seçim sonuçlarının borsa, üyeler ve Çarşamba için hayırlı olmasını dileyerek sonlandırdı ve yeni dönemin bölge için verimli geçmesini temenni etti.

ESKİ BAŞKAN KAZIM YILMAZ (SAĞDA) YENİ BAŞKAN SELİM YILMAZ (SOLDA)