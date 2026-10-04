Teşikan yaylası kaynak sularının aktarımına köylülerden itiraz:

Teşikan yaylasında su aktarımına tepki:

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde, Teşikan Yaylası’ndaki kaynak sularının ilçe merkezine aktarılması amacıyla yürütülen proje, bölge halkının itirazıyla karşılandı. Çatbahçe Köyü Çavçük Mezrası’nda bir araya gelen 5 köyün muhtarı ve sakinleri, çalışmanın durdurulmasını talep etti.

Köylülerin endişeleri:

Bölgede yaşayanlar yayla kaynaklarının hayvancılık ve arıcılık için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Yapılan açıklamada, kaynakların tümünün ilçe merkezine aktarılması halinde özellikle yaz aylarında yaylada yürütülen üretimin zarar göreceği belirtildi. Doluca Köyü Muhtarı Ramazan Yıldırım, daha önce 2 çeşmenin suyununda Sincik merkezine aktarıldığını ve mevcut kaynaklardan ilçe merkezinde yaşayan yaklaşık 5 bin kişinin içme suyu ihtiyacının 4-5 katı kadar su sağlandığını iddia etti.

Köylüler, kalan kaynakların da aktarılması durumunda yaylanın susuz kalacağı ve arıcılık ile hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülemez hale geleceği endişesini paylaştı. Açıklamada, bal, peynir ve yağ üretimi gibi gelir kaynaklarının bu suya dayandığına dikkat çekildi.

Talepler ve çözüm çağrısı:

Bölge sakinleri ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına karşı olmadıklarını ancak yayladaki vatandaşların ve üretimin su ihtiyacının da gözetilmesi gerektiğini belirtti. Muhtarlar ve vatandaşlar, su kaynaklarının tamamını ilçe merkezine aktarmayı öngören uygulamanın durdurulmasını ve mağduriyet oluşturmayacak alternatif çözümler bulunmasını istedi.

Ramazan Yıldırım, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Biz de bu devletin vatandaşlarıyız. Geçimimizi bu yayladan sağlıyoruz. Hayvancılık ve arıcılık yapıyoruz. Yaz aylarında burada balımızı, peynirimizi ve yağımızı üretiyoruz. Yayladaki su kaynakları bizim için hayat demektir. Daha önce 2 çeşmenin suyu zaten Sincik ilçe merkezine aktarılıyor. İlçe merkezinin ihtiyacının çok üzerinde su gidiyor. Kalan çeşmelerimizin de ilçe merkezine aktarılıp yaylamızın kurak bir çöle dönmesine müsaade etmeyeceğiz."

Toplantıda temsilciler, yetkililerden hem ilçe merkezinin su ihtiyacını karşılayacak hem de yayla halkının yaşam kaynaklarını koruyacak ortak bir plan talep etti.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE TEŞİKAN YAYLASI’NDAKİ KAYNAK SULARININ İLÇE MERKEZİNE AKTARILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN PROJEYE 5 KÖYÜN MUHTARI VE BÖLGE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ.