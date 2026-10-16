TESK başkanı Yiğiner'den sel felaketi sonrası esnafa destek

TESK'ten destek açıklaması:

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, İstanbul'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarından etkilenen esnaf ve sanatkârlar için destek açıklaması yaptı. Yiğiner, zarar gören iş yerleri ve etkilenen vatandaşlarla dayanışma içinde olacaklarını belirtti.

Mağduriyetlerin giderilmesi için taahhüt:

Yiğiner, yaptığı açıklamada "Yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle iş yerleri zarar gören esnaf ve sanatkârlarımızın yanında olacak, mağduriyetlerinin giderilmesi için üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullanarak TESK'in sorumluluk üstleneceğini vurguladı. Kurumun, etkilenen üyelerin ihtiyaçlarının tespit edilerek destek süreçlerinin takip edilmesini sağlayacağı belirtildi.

Başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı:

Sel felaketinde yaşanan can kayıplarından dolayı üzüntüsünü dile getiren Yiğiner, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada ayrıca Yüce Mevla ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten korusun temennisine yer verildi.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI MEHMET YİĞİNER