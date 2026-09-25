TESK genel kuruluna doğru: şeffaflık ve adil yarış vurgusu

Palandöken'in genel kurul öncesi değerlendirmesi:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Eylül’de yapılacak genel kurul öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Palandöken, seçim sürecine ilişkin endişeleri ve esnaf ile sanatkarların beklentilerini gündeme taşıdı; sürecin hem hukuki hem de demokratik kurallar çerçevesinde yürütülmesini istedi.

Başvurular ve denetim talebi:

Palandöken, bazı para transferleri ve delegelere yönelik uygulamalarla ilgili olarak inceleme başlatılması amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduklarını açıkladı. Yapılan başvuruların sonuçlanmasını beklediklerini belirten Palandöken, denetimlerin tamamlanmasının ardından genel kurulun daha sağlıklı ve adil bir zeminde gerçekleşeceğini vurguladı.

Açıklamasında sürecin şeffaflığına dikkat çeken Palandöken, ilgili kurumlarca yapılacak incelemelerin raporlarının önem taşıdığını ifade etti ve şöyle dedi: "Biz güzel şeyler yapmak için mücadele veriyoruz. İyi olsun istiyoruz. TESK’in bu seçimlerdeki yapılan işlerle ilgili denetlendikten sonra nasıl yoluna koyulacaksa veyahut rapor tevdi edildikten sonra genel kurulda birlikte artık yarışacağız".

Seçim takvimi ve delegelerin rolü:

Seçim takviminin 30 Eylül olarak belirlendiğini hatırlatan Palandöken, genel kurul sürecinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesinin önemine işaret etti. Bazı illerdeki seçim süreçleri ve delegelerin genel kurula katılımına ilişkin sorunlara değinen Palandöken, tüm delegelerin iradesinin korunmasının ve temsilin sağlıklı şekilde gerçekleşmesinin öncelik olduğunu belirtti.

Palandöken, açıklamasını ilgili kurumların incelemelerini tamamlamasını temenni ederek sonlandırdı ve genel kurulun demokratik, adil ve sağlıklı bir ortamda yapılmasının hem konfederasyon hem de üyeler açısından en doğru sonuçları doğuracağını söyledi.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, GENEL KURUL ÖNCESİ GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNARAK ESNAF VE SANATKARLARIN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI.