Teşkilatla yüz yüze: bakan Yumaklı Erzincan ziyaretinde

Bakan İbrahim Yumaklı Erzincan'da teşkilatla buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzincan'da AK Parti İl Başkanlığı binasında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda yerel ve saha çalışmaları hakkında görüş alışverişi yapılırken, bakanın değerlendirmeleri partililer tarafından takip edildi.

Toplantıda ele alınan öncelikler

Yumaklı, teşkilat mensuplarıyla yürütülen çalışmaları değerlendirirken sahadaki organizasyon ve yönlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesine vurgu yaptı. Yerel teşkilatların sahada aktif olması ve iletişim kanlarının canlı tutulmasının, yürütülen projelerin etkinliğine doğrudan katkı sağladığı vurgulandı.

Vurgu: Türkiye Yüzyılı ve saha çalışmaları

Bakan, sosyal medya paylaşımında partinin hedeflerine dikkat çekti ve "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize inanan, sahada basmadık yer bırakmayan dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. AK Parti kadroları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizden aldığımız güçle yarınları inşa etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Toplantı, il teşkilatının sahadaki planları ile merkezi hedefler arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesi amacını taşıdı.

Erzincan buluşması, bakanın bölgedeki programları kapsamında yer aldı ve teşkilat içi koordinasyon ile sahaya dönük hazırlıkların hızlandırılması yönünde kararların alınmasıyla sonlandı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ERZİNCAN'DA AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET EDEREK TEŞKİLAT MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ