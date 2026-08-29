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Tesk'ten birlik çağrısı: Palandöken 30 Ağustos mirasının korunmasını istedi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Ağustos'un bağımsızlık ve birlik mirasını koruma çağrısı yaparak esnafın dayanışma rolünü vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tesk'ten birlik çağrısı: Palandöken 30 Ağustos mirasının korunmasını istedi

Palandöken'den 30 Ağustos mesajı:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu değerlendirmede bulundu: "30 Ağustos Zaferi, milletimizin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin, hiçbir güçlük karşısında geri adım atmayan kararlılığının en anlamlı göstergelerinden biridir."

zaferin tarihsel önemi:

Palandöken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in, milletin birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde karşısına çıkan tüm engelleri aşabileceğini tarihe altın harflerle yazdığını ifade etti. Zaferin en önemli mirasının bağımsızlık ve özgürlüğün her şeyin üzerinde tutulması olduğunu vurguladı.

esnafın rolü ve çağrı:

Mesajında esnaf ve sanatkârların dün olduğu gibi bugün de ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunmaya devam edeceğini belirten Palandöken, "Bugün bizlere düşen görev ise ecdadımızdan aldığımız bu güçlü mirası korumak, ülkemizin huzur ve refahını daha da ileri taşımak ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmaktır" sözleriyle birlik ve sorumluluk çağrısı yaptı. Esnafın dayanışma ve üretim rolü ülke kalkınmasında belirleyici olarak gösterildi.

Palandöken mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN (ARŞİV)

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN (ARŞİV)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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