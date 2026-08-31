Teslim aldığı motosikletle dakikalar içinde tekrar kaza: sürücü trafikte motorcuların görmezden gelindiğini söyledi

Olayın özeti

Eskişehir’in Sümer Mahallesi’nde 17 Ağustos günü ilk kazayı yaşayan 22 yaşındaki Seyit Ülker’in motosikleti, kaza sonrası Çamlıca Mahallesi’ndeki yediemin otoparkına çekildi. Ertesi gün otoparktan aracını teslim alan Ülker, işlemleri tamamlayıp yola çıktıktan sadece 5 dakika 45 saniye sonra Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde park halindeki araçlar ve sinyal kargaşası nedeniyle başka bir otomobille çarpıştı.

Kaza sürecinin kameraya yansıması:

İkinci kazanın anları Ülker’in kask kamerasına yansıdı. Genç sürücü, kazalardan ciddi bir yaralanma olmadan kurtulmuş olsa da, yaşadığı şaşkınlık ve tepkiler kayıtlarda net biçimde görüldü. Olay, sürücünün kısa süre içinde üst üste kaza yapması nedeniyle sosyal medyada da dikkat çekti.

Ülker, yaşadıklarını ve kendi sürüş alışkanlıklarını açık biçimde değerlendirdi: "Canımıza bir şey gelmedikten sonra motorun zarar görmesi önemli değil. Normalde de çok fazla kaza yapıyorum, hatta kask kamerasını bile bir arkadaşım 'Her gün kaza yapıyorsun' diyerek verdi. Kendimde kaza potansiyeli görüyorum, günde 3 kere kaza yapmadan kendime gelemiyorum."

sorumluluk, dikkat ve koruyucu ekipman:

Genç sürücü, sorumluluğun tek taraflı olmadığını vurguladı ve hem kendi hatalarına hem de trafikteki diğer sürücülerin davranışlarına işaret etti. Ülker, trafiğe dair eleştirisini şöyle sürdürdü: "Tabii ki bende de sorun var, sürüşüm çok normal değil. Ancak genel olarak Türkiye trafiğinde motorcular genelde görmezden geliniyor. Yine de bir şey tehlikeli diye ondan vazgeçmek gerekmiyor, sadece biraz daha dikkatli olmak şart."

Ülker ayrıca gençlere seslenip koruyucu ekipman kullanımının önemine dikkat çekti: "Gençler sevdikleri şeyi yapmaya devam etsinler ama koruyucu ekipman kesinlikle şart. Korumalarını giydikten sonra motor o kadar da tehlikeli bir şey değil, her şey dikkatli sürüşe bağlı."

Olay, sürücünün ifadeleriyle birlikte motosiklet kullanıcılarının trafikteki görünürlüğü, park halindeki araçların yol düzenine etkisi ve sinyal karmaşasının neden olduğu riskler hakkında yeniden tartışma başlattı. Ülker’in kask kamerasına yansıyan görüntüler, kaza sonrası alınan hasarın ötesinde, motosiklet güvenliği ve sürücü davranışları üzerine dikkat çekici bir görsel kayıt olarak kaldı.

Yetkililerin ve sürücülerin bu tür olaylardan çıkaracağı dersler, hem bireysel koruma önlemlerinin artırılması hem de trafik içinde motorcuların fark edilirliğinin sağlanması yönünde odaklanmalı. Ülker’in yaşadıkları, dikkat ve koruyucu ekipmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

SEYİT ÜLKER