Tff başkanı Hacıosmanoğlu'ndan MHP lideri Bahçeli'ye nezaket ziyareti

Tff başkanı hacıosmanoğlu'ndan ziyaret açıklaması

Ziyaret, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirildi. Görüşme, MHP Genel Merkezinde yapıldı ve kısa, resmi bir çerçevede sürdü.

ziyaretin içeriği:

Hacıosmanoğlu, görüşmede Bahçeli'ye nazik misafirperverliği için teşekkür etti ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı şükranlarını iletti. Taraflar, karşılıklı nezaket ve takdir ifadeleriyle görüşmeyi sonlandırdı.

iletilen mesajlar ve dilekler:

Ziyarette Hacıosmanoğlu, Bahçeli'ye çalışmalarında başarı dileklerini iletti; Bahçeli ise karşılıklı iletişim ve destek vurgusuyla ziyareti kabul etti. Görüşme, resmi nezaket ziyaretleri kapsamında değerlendirildi.

TFF BAŞKANI İBRAHİM ETHEM HACIOSMANOĞLU, MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ.