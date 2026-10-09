TFF yönetim kurulunda süreklilik kararı: seçim tarihine kadar görev devamı

TFF yönetim kurulunun kararı:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yapılan toplantı sonrasında olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Kurul ayrıca yönetimin işleyişinin sürekliliğini sağlamak üzere bazı atamalar gerçekleştirdi.

yedek üyeler göreve atandı:

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine İbrahim Özbay ve Metin Akyüz yedek üye olarak atandı. Bu atamalar, vekalet eden yönetimin genel kurul sürecine kadar görevlerini sürdürmesine yönelik yapıldı.

montella ile yollar ayrıldı:

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella ile federasyonun yollarının ayrıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada teknik direktörlük görev değişikliğinin resmiyet kazandığı belirtildi.

genel sekreterlikte değişiklik:

Geçtiğimiz günlerde istifasını sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine, TFF Tescil İşleri Direktörü Ahmet Erzurumlu getirilerek yeni görevine başladı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) YÖNETİM KURULU, GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTININ ARDINDAN OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TARİHİNE KADAR GÖREVİNE DEVAM ETME KARARI ALDIĞINI BİLDİRDİ. TFF, AYRICA TEKNİK DİREKTÖR VİNCENZO MONTELLA İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI AÇIKLADI.